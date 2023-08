Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις είναι αυτοτελείς και ισχυρές

Ποιος κοινός φορέας συνεργασίας εγκαινιάζεται ανάμεσα στις δύο χώρες και πρόκειται να ξεκινήσει να λειτουργεί κατά το φθινόπωρο

Σύντομη αλλά παραγωγική χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Αίγυπτο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι διατηρεί προσωπική σχέση με τον Πρόεδρο Sisi και ότι σκοπός του είναι να επανεπιβεβαιώσει το στρατηγικό βάθος της σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου και να ευχαριστήσει και την Αίγυπτο για την κίνηση την οποία έκαναν να στηρίξουν την χώρα μας αποστέλλοντας στρατιωτικά ελικόπτερα, να μας βοηθήσουν δηλαδή στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Μιλώντας για τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις επισήμανε ότι δεν ετεροπροσδιορίζονται και δεν εξαρτώνται από τις όποιες σχέσεις μπορεί να έχουμε με άλλες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ έκανε λόγο για στρατηγική σχέση ανάμεσά μας, η οποία όπως τόνισε, ακόμα έχει να δώσει πολλά δείγματα γραφής σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Αναλυτικά ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα τα θέματα της συνεργασίας μας, να κάνουμε μία εκτίμηση της γεωπολιτικής κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Να επαναβεβαιώσουμε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι παράγοντες σταθερότητας στην ευρύτερη γεωπολιτική μας γειτονιά. Αλλά να συζητήσουμε και νέες προοπτικές συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στα θέματα της ενέργειας, που πια η διασύνδεση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου μέσω ενός καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα project το οποίο φαίνεται να απολαμβάνει και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αλλά και για να επαναβεβαιώσουμε τη βούλησή μας να συνεργαστούμε και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το εργατικό δυναμικό. Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού, είτε μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα είτε μιλάμε για τις κατασκευές. Και βάλαμε μπροστά ένα σχέδιο γρήγορης υλοποίησης αυτής της αρχικής ιδέας περί της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Όπως έχω πει πολλές φορές, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη νόμιμη μετανάστευση, αλλά θα είμαστε πολύ αυστηροί με την παράνομη μετανάστευση. Η Αίγυπτος μπορεί να προσφέρει στη χώρα βοήθεια για να καλύψει ανάγκες που έχουμε σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.

Όλα αυτά θα έχουν ως επιστέγασμά τους την απόφασή μας να προχωρήσουμε στη συγκρότηση ενός Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Αίγυπτο, με την παρουσία πολλών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ελπίζουμε ότι το πρώτο τέτοιο Συμβούλιο θα μπορεί να λάβει χώρα στην πατρίδα μας, τους πρώτους μήνες του 2024, όπου θα επενδύσουμε ακόμα περισσότερο σε αυτήν την σχέση προς αμοιβαίο όφελος και της Ελλάδος και της Αιγύπτου και των δύο λαών μας.

Βέβαια, με την ευκαιρία της επίσκεψης ήθελα να αναφερθώ εδώ στο Ελ Αλαμέιν, όπου οι πρόγονοί μας έδωσαν τη ζωή τους στην έρημο της Αιγύπτου στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Ήταν το ελάχιστο το οποίο μπορούσα να κάνω γι' αυτούς που βρέθηκαν μακριά από την πατρίδα στον κοινό αγώνα για την ελευθερία».







