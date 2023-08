Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Παγκόσμιος Άτλας Πυρκαγιών αναβαθμίζεται

Στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών, η ESA επανενεργοποιεί τον Παγκόσμιο Άτλα Πυρκαγιών

Στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αλγερία, την Τυνησία και τον Καναδά, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ενεργοποιεί μια αναβαθμισμένη έκδοση του Παγκόσμιου 'Ατλαντα Πυρκαγιών, που παρέχει λεπτομερή ανάλυση των πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο.

Ο Παγκόσμιος 'Ατλας Πυρκαγιών (World Fire Atlas) προσφέρει μια εικόνα της κατανομής των πυρκαγιών τόσο σε εθνική, όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσω διαδραστικού πίνακα, οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν τη συχνότητα των πυρκαγιών μεταξύ των χωρών, καθώς και να αναλύσουν την εξέλιξη των πυρκαγιών με την πάροδο του χρόνου. Ο 'Ατλας χρησιμοποιεί νυχτερινά δεδομένα από το ραδιόμετρο θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας και της ξηράς (SLSTR) του δορυφόρου Copernicus Sentinel-3A. Λειτουργώντας σαν ένα θερμόμετρο στον ουρανό, ο αισθητήρας μετρά τη θερμική υπέρυθρη ακτινοβολία για να λάβει τη θερμοκρασία των χερσαίων επιφανειών της Γης, η οποία χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των πυρκαγιών. Ακόμα και αν ο 'Ατλας δεν μπορεί να εντοπίσει όλες τις πυρκαγιές, λόγω περιορισμών του δορυφόρου και της κάλυψης από σύννεφα, είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικός από μήνα σε μήνα και από έτος σε έτος.

Τα στοιχεία του 'Ατλαντα δείχνουν κατά την τελευταία επταετία σημαντικό αριθμό πυρκαγιών στην Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ισπανία, με τον υψηλότερο αριθμό πυρκαγιών να σημειώνεται στην Πορτογαλία τον Αύγουστο του 2016 και τον Οκτώβριο του 2017. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Σύστημα για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) φέτος (μέχρι τις 29 Ιουλίου 2023) είχαν καεί ήδη περισσότερα από 234.516 εκτάρια γης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον Καναδά σημειώθηκαν 11.598 πυρκαγιές μόνο κατά τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους, αριθμός αυξημένος κατά 705% σε σύγκριση με τις πυρκαγιές που εντοπίστηκαν την ίδια περίοδο των προηγούμενων έξι ετών. Ήδη περισσότερα από δέκα εκατομμύρια εκτάρια γης έχουν καεί.

«Η επαναλειτουργία του Παγκόσμιου 'Ατλαντα Πυρκαγιών αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για τις Αρχές, τους ερευνητές και τους οργανισμούς να βελτιώσουν την κατανόηση των πυρκαγιών παγκοσμίως. Αξιοποιώντας αυτό τον ολοκληρωμένο πόρο, μπορούν να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για την πρόληψη και τη διαχείριση των πυρκαγιών σε παγκόσμια κλίμακα», δηλώνει ο Ολιβιέ Αρινό από την ESA.

Ο 'Ατλας λειτούργησε αρχικά το 2019, οπότε υποστήριξε τόσο τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, όσο και τους πυροσβέστες. Σήμερα αναβαθμίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και παρέχει δεδομένα σχετικά με τα περιστατικά πυρκαγιών από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι σήμερα. Νέα δεδομένα από τον δορυφόρο θα προστεθούν τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο 'Ατλας είναι διαθέσιμος στο link: https://s3wfa.esa.int/

