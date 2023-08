Κόσμος

Ρωσία – Ναβαρασίσκ: Εκρήξεις και πυρά στο μεγάλο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας (εικόνες)

Πλοία κινούνται σε μικρή απόσταση από την ακτή, καθώς ακούγονται πυρά από την κατεύθυνση της θάλασσας.

Ρώσοι χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες πως ακούν εκρήξεις και πυρά κοντά στο Ναβαρασίσκ, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ειδησεογραφικούς ιστότοπους εικονίζουν πλοία να κινούνται σε μικρή απόσταση από την ακτή, καθώς ακούγονται πυρά από την κατεύθυνση της θάλασσας.

Οι αρχές της Ναβαρασίσκ επιβεβαίωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις και πυρά και συμπλήρωσαν πως οι δυνάμεις ασφαλείας είναι ενήμερες σχετικά.

Το Ναβαρασίσκ συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

A busy night in the Black Sea as Ukrainian drones hit a Russian fuel depot in Feodosia in Russian-occupied Crimea (video) and unmanned surface vehicles targeted Novorossiysk, a Russian Black Sea naval base. Both targets are hundreds of kilometers from Ukrainian-controlled areas. pic.twitter.com/tBppXbOrEz

?? EXPLOSIONS LAST NIGHT IN BERDYANSK



Explosions were recorded and put online by the locals in temporarily ????-occupied Berdyansk last night. pic.twitter.com/8OTc5kXur4

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 4, 2023

