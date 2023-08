Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα υποχώρησε στη κατάταξη παρά τις προκρίσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κροατία μας προσπέρασε και πλέον οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Χάϊντουκ, αποκτούν αυτόματα ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

-

Παρά τις τρεις προκρίσεις των ισάριθμων ελληνικών ομάδων (Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης) η Ελλάδα υποχώρησε στην 20η θέση στη βαθμολογία της UEFA με 21.625 βαθμούς, ενώ στη 19η ανέβηκε η Κροατία, φτάνοντας τους 21.650 βαθμούς.

Γίνεται αντιληπτό ότι οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ με Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Χάϊντουκ, αποκτούν αυτόματα ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Η Ελλάδα συνεχίζει με πέντε ομάδες -ενώ η Κροατία με τέσσερις, όσες -επίσης – ξεκίνησε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αίθριος με άνοδο της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Ο Τραμπ δήλωσε αθώος στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή