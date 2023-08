Life

Χάρι - Μέγκαν: Το ρομαντικό δείπνο για τα γενέλθια της Δούκισσας

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει την ίδια ημέρα γενέθλια με την βασιλομήτωρ και προγιαγιά του πρίγκιπα Χάρι.

Με αφορμή τα 42α γενέθλιά της η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι γευμάτισαν στο πολυτελές εστιατόριο «Tre Lune» κοντά στο σπίτι τους στο Μοντεσίτο.

Ο φωτογραφικός φακός τους συνέλαβε την ώρα που έφευγαν από το ιταλικό εστιατόριο ένα από τα αγαπημένα των σταρ του Χόλιγουντ, όπως της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν (Kourtney Kardashian) και της Έλεν ΝτιΤζένερις (Ellen DeGeneres).

Έδειχναν χαρούμενοι και ευδιάθετοι ενώ τους συνόδευε ο καλός τους φίλος Ματ Κόεν (Matt Cohen), σύζυγος της επί πολλά χρόνια φίλης της Δούκισσας του Σάσσεξ, Χέδερ Ντόρακ (Heather Dorak).

Η Μέγκαν Μαρκλ έλαμπε φορώντας ένα στράπλες ασπρόμαυρο φόρεμα αξίας 218 ευρώ. Το συνδύασε με μαύρα σανδάλια και χρυσά αξεσουάρ ενώ κρατούσε την αγαπημένη της τσάντα Cult Gaia, όπως αναφέρει η Daily Mail. Στις φωτογραφίες διακρίνεται να φοράει το αγαπημένο χρυσό ρολόι αξίας 26.000 δολαρίων της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Αυτή είναι η δεύτερη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού μέσα σε λίγες ώρες μετά τις φήμες για κρίση στον γάμο τους.

