Καλλιθέα: Η Θησέως άλλαξε... (εικόνες)

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος, σε όλο το μήκος του κεντρικότερου οδικού άξονα της Καλλιθέας, που ξεκινάει από τη γέφυρα του Κουκακίου και καταλήγει στην παραλιακή. Συνολικά είναι 4 km και ασφαλτοστρώθηκε και στα δύο ρεύματα τριών λωρίδων.

Η Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως) διαθέτει πλέον, νέο τάπητα με υψηλές προδιαγραφές αντιολισθηρότητας, που αναβαθμίζει την ποιότητα κύλισης και βελτιώνει την πρόσφυση των ελαστικών των οχημάτων.

Επιπλέον, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού με πλήρως διαχειριζόμενα φωτιστικά led υψηλής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας τουλάχιστον κατά 60%.

Το εν λόγω οδικό δίκτυο, παραδόθηκε στην κυκλοφορία, με την ολοκλήρωση μεγάλων και ευδιάκριτων διαγραμμίσεων, σε όλο το μήκος του δρόμου, καθώς και με τον εξωραϊσμό και την επιμελή συντήρηση της πράσινης νησίδας, η οποία προσφέρει μια ιδιαίτερα αναβαθμισμένη αστική περιβαλλοντική αισθητική.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, αναφερόμενος σχετικά, υπογραμμίζει την προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια στην ασφάλεια και στην ποιότητα ζωής του πολίτη: «Κάθε παρέμβαση στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας γίνεται με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του και την ενίσχυση της ασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στόχος μας να περιορίσουμε τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και να αποδώσουμε στους πολίτες ένα λειτουργικό οδικό δίκτυο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για να αλλάξουμε την εικόνα των δρόμων της Αττικής μας, υλοποιείται με σχέδιο και αποφασιστικότητα, και πάντοτε μέσα στους προβλεπόμενους χρόνους, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στην υλοποίηση παρεμβάσεων που προασπίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής».

