Τραμ: Αλλαγές στα δρομολόγια την Κυριακή

Έκτακτες ρυθμίσεις του τραμ λόγω εργασιών Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Έκτακτες ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του τραμ θα τεθούν σε ισχύ την Κυριακή 6 Αυγούστου λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι Συγκοινωνίες Αθηνών ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι την Κυριακή 06/08/2023, από τις 06:30 έως τις 10:00, τα δρομολόγια στη Γραμμή 6 του τραμ «Σύνταγμα-Πικροδάφνη» θα διεξάγονται στα τμήματα Σύνταγμα-Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πικροδάφνη-Παναγίτσα, λόγω εργασιών του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Αγία Παρασκευή», «Μηδείας Μυκάλης», «Ευαγγελική Σχολή», «Αχιλλέως» και «Αμφιθέας».

Οι επιβάτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν στο συγκεκριμένο τμήμα από τις υφιστάμενες λεωφορειακές γραμμές Β2 ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ-ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ (μέσω παραλιακής) ΚΥΚΛΙΚΗ, 126 ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ-ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) καθώς από την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή «Χ9 ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ», στη δημιουργία της οποίας έχει προχωρήσει ο ΟΑΣΑ, που θα πραγματοποιεί στάσεις επιβίβασης-αποβίβασης επί της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου αντίστοιχες με τις ως άνω στάσεις του τραμ που παραλείπονται και με αφετηρία-τέρμα στην οδό Σταδίου μεταξύ των οδών Εύξεινου Πόντου και Αγίας Σοφίας, στην υπάρχουσα αφετηρία των λεωφορειακών γραμμών 136 και 137.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή της προσωρινής κυκλικής λεωφορειακής γραμμής Χ9 θα έχει ως εξής:

Από Σταδίου (αφετηρία), δεξιά Αγ. Σοφίας, δεξιά Αχιλλέως, δεξιά Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου, αριστερά Αγ. Φωτεινής, αριστερά Ν. Πλαστήρα, αριστερά Χρυσοστόμου Σμύρνης, δεξιά Κων/νου Παλαιολόγου, αριστερά Ομήρου, δεξιά Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου, αριστερά Σταδίου (αφετηρία).

Η συχνότητα δρομολογίων θα είναι η αντίστοιχη των δρομολογίων του τραμ κάθε 12 λεπτά.

