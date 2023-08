Οικονομία

Scope Ratings: Αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας

"Με το... δεξί" άνοιξε ο κύκλος των συνολικά πέντε αξιολογήσεων που έχει μπροστά της η ελληνική οικονομία μέχρι τα τέλη του 2023.

Ανοίγει ο δρόμος της πολυπόθητης επενδυτικής βαθμίδας για την ελληνική οικονομία, μετά την αναβάθμιση της από τον οίκο Scope Ratings, ο οποίος αναγνώρισε τα βελτιωμένα μακροοικονομικά δεδομένα σε συνδυασμό με την πολιτική σταθερότητα και το έργο των μεταρρυθμίσεων.

Ο οίκος Scope αξιολογούσε μέχρι τώρα την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε ΒΒ+ με θετικό outlook και πλέον τοποθετεί το ελληνικό αξιόχρεο σε ΒΒΒ- με σταθερό outlook, που συνιστά επίπεδο investment grade.

O Scope, δεν αναγνωρίζεται ακόμη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια διαδικασία που είναι απαραίτητη για να ενταχθεί στο «κλαμπ» των κορυφαίων αποδεκτών οίκων αξιολόγησης. Ωστόσο, η διαδικασία είναι τυπική και η αναβάθμιση της Ελλάδας έχει σημασία καθώς στέλνει ξεκάθαρο θετικό σήμα στους διεθνείς επενδυτές, το οποίο επιζητούσε η Αθήνα.

Τα επόμενα ραντεβού

Με την σημερινή αναβάθμιση ουσιαστικά «ανοίγει» ένας σημαντικός κύκλος αξιολογήσεων που θα κληθεί να αντιμετωπίσει και να περάσει με επιτυχία η Ελλάδα μέχρι τα τέλη της χρονιάς.

Οι επόμενες δύο αξιολογήσεις θα λάβουν χώρα μέσα στον Σεπτέμβριο. Η πρώτη στις 8 Σεπτεμβρίου από τον οίκο DBRS και η δεύτερη από τον Moody’s στις 15 του μηνός.

Ακολούθως την σκυτάλη θα πάρει ο οίκος Standard & Poor’s, στις 20 Οκτωβρίου, που θεωρείται και η πλέον κρίσιμη για τους διεθνείς αναλυτές, ενώ τον κύκλο θα ολοκληρώσει ο οίκος Fitch την 1η Δεκεμβρίου.

