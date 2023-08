Πολιτισμός

Κώστας Καββαθάς: “Ετοιμάζω βαλίτσες για το τελευταίο της ζωής μου ταξίδειον”

Συγκινεί ο Κώστας Καββαθάς με την ανάρτηση του, στην οποία αναφέρεται στην κατάσταση της υγείας του, που επιβαρύνθηκε από σειρά αιτίων το τελευταίο διάστημα

(Πηγή εικόνας: Facebook/ Κώστας Καββαθάς)

Με μια ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, o εκδότης, δημοσιογράφος και συγγραφέας, Κώστας Καββαθάς, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του. Όπως ανέφερε ο ίδιος, δίνει τη δική του μάχη για τη ζωή.

«Ρωτάτε (ακόμα) τι έπαθα και "χάθηκα" επτά μήνες. Τα πάντα! Από επέμβαση στην καρδιά (mitral cop στο Ωνάσειο) ως εγκεφαλίτιδα (με 2% πιθανότητα επιβίωσης), δύο άγριες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, Covid και πλήρη απώλεια κινητικότητας. Όλα αυτά και άλλα που δεν ενδιαφέρουν με διέλυσαν. Βαδίζω με Π, κάνω φ/θεραπεία κι ονειρεύομαι πως η ζωή μου δεν πήγε χαμένη. Όμως πήγε!

Το λέω στον γάτο μου στον Λάκη αλλά δεν φαίνεται να καταλαβαίνει. Ετοιμάζω βαλίτσες όπως λένε για το "τελευταίο της ζωής μου ταξίδειον" ευχαριστώντας όσους συμπαραστάθηκαν. Κρίμα όμως να πεθαίνεις μόνος – προφανώς πληρώνοντας για το κακό που έχεις κάνει στους ανθρώπους Strange are the ways of the Lord eh?» έγραψε ο 84χρονος Κώστας Καββαθάς στην ανάρτησή του.

