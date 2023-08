Πολιτική

Καβάλα: Βούλγαρος κατέβασε την ελληνική σημαία και φώναζε "εδώ είναι Βουλγαρία"

Ποιος είναι ο άνδρας με τις εξτρεμιστικές θέσεις, ο οποίος υπέστειλε την ελληνική σημαία και ύψωσε την βουλγαρική, στο λιμάνι της Καβάλας.

Έναν 35χρονο Βούλγαρο συνέλαβαν τις βραδινές ώρες χθες, οι άντρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας και τον οδήγησαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για προσβολή εθνικών συμβόλων, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας και αυτόπτες μάρτυρες, ο 35χρονος Βούλγαρος το βράδυ της Παρασκευής κατευθύνθηκε προς τον λιμενοβραχίονα του επιβατικού λιμένα «Απόστολος Παύλος» και αφού υπέστειλε την ελληνική σημεία που κυμάτιζε, ανέβασε τη σημασία της Βουλγαρίας.

Αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν τις λιμενικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησε να συλλάβουν τον 35χρονο άντρα ο οποίος πρόβαλε αντίσταση, εξύβριζε τους λιμενικούς και φώναζε ότι οι περιοχές αυτές ανήκουν στη Βουλγαρία. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας. Του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και προς τούτο αφαιρέθηκαν οι πινακίδες από το όχημά του.

Ωστόσο σήμερα Σάββατο με το όχημα χωρίς πινακίδες ο 35χρονος αποπειράθηκε να βγει από τη χώρα. Τον σταμάτησε αστυνομικό μπλόκο στη Δράμα, εκείνος αδιαφόρησε, ανέπτυξε ταχύτητα και ξεκίνησε καταδίωξη με ταυτόχρονη ειδοποίηση όλων των παρακείμενων ελληνικών και βουλγαρικών αστυνομικών μονάδων. Ο κατηγορούμενος κατόρθωσε να περάσει τα σύνορα και συνελήφθη εντέλει σε βουλγαρικό έδαφος, αλλά παραδόθηκε πίσω στις ελληνικές ακτές και σήμερα παραμένει στα αστυνομικά κρατητήρια της Δράμας ωσότου απολογηθεί για το νέο του αδίκημα, παραβίαση περιοριστικού όρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο εν λόγω συλληφθείς είχε απασχολήσει και άλλη μια φορά τις αρχές με ανάλογο περιστατικό καθώς φέρεται να είναι μέλος εξτρεμιστικής οργάνωσης που πρεσβεύει πως η Καβάλα και οι περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας ανήκουν στη γειτονική χώρα και όχι στην Ελλάδα.

Για το ζήτημα υπήρξε επικοινωνία και των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Βουλγαρίας.

