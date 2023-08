Πολιτική

16ωρο εργασίας: η ανάρτηση Καρίπογλου και οι αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας με αφορμή μια ανάρτηση του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Καρίπογλου.

-

Την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου προκάλεσε ανάρτηση του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Σερρών και υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Καρίπογλου με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Εργασίας, Άδωνι Γεωργιάδη για την 16ωρη εργασία.

Στην ανάρτησή του ο κ. Καρίπογλου είχε ποστάρει ένα σκίτσο με την είσοδο του στρατοπέδου Άουσβιτς και την επιγραφή «το 16ωρο απελευθερώνει» – κατά παράφραση του «η εργασία απελευθερώνει» (Arbeit macht frei). Ο ίδιος διέγραψε την ανάρτηση μετά τις αντιδράσεις και ανασκεύασε με νεότερη ανάρτησή του τα όσα δήλωνε η πρώτη του δημοσίευση.

Άμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη ο οποίος ανέφερε: "Θα περίμενε κανείς από έναν πρόεδρο δικηγορικού συλλόγου να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τι λέει ένας νόμος. Και, βέβαια, ο καθένας θα αξίωνε σεβασμό στο Ολοκαύτωμα από έναν υποψήφιο κόμματος που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικό και κεντρώο.

Φαίνεται πως όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ στον νομό Σερρών Παναγιώτη Καρίπογλου, ο οποίος αναπαράγοντας ένα κατάπτυστο σκίτσο διασπείρει ψευδείς ειδήσεις και, κυρίως, ακραία χυδαιότητα.

Θα το πούμε για άλλη μια φορά: όποιος κάνει λόγο για δήθεν «16ωρο» απλώς ψεύδεται. Όποιος προσπαθεί να διανθίσει αυτά τα ψεύδη παρομοιάζοντάς τα με το Άουσβιτς είναι ακραία χυδαίος. Και όποιο κόμμα αναδεικνύει και ανέχεται τέτοια στελέχη δεν έχει καμία σχέση με τις έννοιες της αξιοπρέπειας και της σοβαρότητας.

Αν αυτά είναι τα πρώτα δείγματα της υπεύθυνης και σοβαρής αντιπολίτευσης που υπόσχεται ο κ. Ανδρουλάκης, δεν θελουμε να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια."

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απάντησε στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφέροντας: "Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος καλό θα είναι να απευθύνεται με πολιτική ευπρέπεια, όταν αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.



Εμείς καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε ακραία θέση από όποιον και αν εκφράζεται είτε είναι στέλεχος του κόμματός μας είτε της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο κ. Μαρινάκης που πριν μερικά χρόνια χρησιμοποιούσε δημοσίως τη μετεμφυλιακή ρητορεία του μίσους.



Οφείλει, δε, να γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει εκφράσει επίσημα τη θέση του για τις παλινωδίες του Υπουργού Εργασίας δια των αρμοδίων τομεαρχών του και ο κ. Καρίπογλου ήδη ανασκεύασε.

Ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης θα ήθελε να μας εξηγήσει τι είδους νομοθετική ρύθμιση θα φέρει ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος μέσα σε 24 ώρες μίλησε για τη θεσμοθέτηση του «δικαιώματος» απασχόλησης σε δύο εργοδότες και ωράριο εργασίας 16 ωρών -όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ- με 11ωρη (!) ανάπαυση, για να διαψεύσει αργότερα τον εαυτό του μιλώντας για 8 ώρες εργασίας συνολικά και όχι αθροιστικά;"

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους

“Petar” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: που θα χτυπήσει το Σάββατο η κακοκαιρία