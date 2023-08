Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στον Ασπρόπυργο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης στην περιοχή Λάκκα Κατσαρή.

Σύμφωνα με την ΠΥ, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο #Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 8 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2023

Στην ίδια περιοχή έχει ξεπσάσει και δεύτερη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει εκδηλωθεί πάνω από τον καταυλισμό στο Σοφό.

Στο σημείο επιχειρούν μέχρι στιγμής 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2023

