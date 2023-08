Κόσμος

Διώρυγα του Σουέζ: ρυμουλκό πλοίο βυθίστηκε μετά από σύγκρουσή με τάνκερ

Στην ανακοίνωση, δεν διευκρινίστηκε αν υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία της διώρυγας από τη βύθιση του ρυμουλκού.

Ένα ρυμουλκό βυθίστηκε στη Διώρυγα του Σουέζ αφού συγκρούστηκε με ένα υγραεριοφόρο δεξαμενόπλοιο, υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος του πρώτου σκάφους, όπως έγινε γνωστό από την οικογένειά του.

Το τάνκερ Chinagas Legend έχει δέσει στο Πορτ Σάιντ μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το δυστύχημα, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης της διώρυγας, Οσάμα Ράμπι. Δύο πηγές των τοπικών αρχών είπαν ότι το Chinagas Legend δεν έχει πάθει το παραμικρό, είναι αξιόπλοο και έχει αγκυροβολήσει στο Πορτ Σάιντ.

Ο Σαγιέντ Μούσα, το μέλος του πληρώματος του ρυμουλκού που σκοτώθηκε, ήταν μηχανικός από το Πορτ Σάιντ.

Ο Ράμπι είπε ότι στο ρυμουλκό Fahd επέβαιναν επτά ναυτικοί. Οι έξι διασώθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Στο σημείο του ναυαγίου έχει σταλεί ένας γερανός για να επιχειρήσει να ανασύρει το ρυμουλκό σκάφος.

Το τάνκερ κατευθυνόταν από τη Σιγκαπούρη στις ΗΠΑ και μεταφέρει 52.000 μετρικούς τόνους υγροποιημένου αέριου πετρελαίου (LPG).

