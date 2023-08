Πολιτική

Πέθανε ο Ηλίας Βουγιουκλάκης

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Ηλία Βουγιουκλάκη.

Ο Ηλίας Βουγιουκλάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών και η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση.



Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον πρώην Βουλευτή Β' Πειραιά Ηλία Βουγιουκλάκη. Ο Ηλίας Βουγιουκλάκης γεννήθηκε στη Λάγια Λακωνίας το 1945. Σπούδασε πολιτικές και νομικές επιστήμες και υπήρξε κορυφαίος ποινικολόγος.

Από τα φοιτητικά του χρόνια είχε έντονη συνδικαλιστική δράση ως Πρόεδρος των Λακώνων φοιτητών και της Φοιτητικής Πνευματικής Εστίας Πειραιώς και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, ενώ έντονη ήταν και η αντιδικτατορική δράση που ανέπτυξε υπερασπιζόμενος δωρεάν άλλους αγωνιστές σε έκτακτα στρατοδικεία.

Ο Ηλίας Βουγιουκλάκης υπήρξε διαχρονικά ένας πολιτικός με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αγωνιστικότητα, ήθος και σημαντική προσφορά στην παράταξη. Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής το 1974, ενώ υπηρέτησε την πατρίδα και τους συμπολίτες του από τα έδρανα του Κοινοβουλίου μέχρι το 1993 και το 1994 εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια»

