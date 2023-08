Κοινωνία

Τροχαίο στο Φάληρο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο

Τραυματίες από την σύγκρουση των οχημάτων στο Φάληρο.

Τροχαίο ατύχημα συνέβη στην παλιά παραλιακή, στο Φάληρο, το απόγευμα του Σαββάτου (5/8).

Σύμφωνα με πληρφορίες, από το τροχαίο τραυματίστηκαν 3 άτομα.

Το τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο του ΟΑΣΑ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβάτες του ΙΧ αλλά και ένας επιβάτης του λεωφορείου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

