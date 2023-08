Αθλητικά

Μεξικό: Ο Τσιτσιπάς κατέκτησε το Los Cabos Open κι ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη (εικόνες)

Με πρωτότυπες και χουμοριστικές δηλώσεις, ο "Ttitsifast" υποδέχθηκε την επιτυχία του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε ιδανικά την επιστροφή του στα κορτ, καθώς κατέκτησε το 250άρι τουρνουά «Los Cabos Open», που διεξήχθη στο Μεξικό, επικρατώντας του Αυστραλού, Αλεξ Ντε Μινόρ με 6-3, 6-4.

Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του Ελληνα πρωταθλητή μέσα στο 2023 και ο 10ος στην καριέρα του, ενώ με αυτήν την επιτυχία από αύριο (7/8) θα βρίσκεται στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο «Tsitsifast» δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ντε Μινόρ (Νο 19 στον κόσμο) και μπήκε στο γήπεδο αποφασισμένος να κατακτήσει το τρόπαιο. Στο πρώτο σετ, οι δύο τενίστες έκαναν από ένα break σχετικά νωρίς, με τον Τσιτσιπά να προηγείται 3-2 και 4-3. Στο όγδοο game ο Τσιτσιπάς «έσπασε» ξανά το σερβίς του Αυστραλού και αφού προηγήθηκε 5-3, έφθασε στην κατάκτηση του σετ, μετά από 39 λεπτά.

Το δεύτερο σετ ήταν λίγο πιό... ανταγωνιστικό, όμως ο Ελληνας πρωταθλητής έκανε break στο πρώτο και στο ένατο game, ενώ ο Ντε Μινόρ «απάντησε» στο έκτο game «σπάζοντας» το σερβίς του Τσιτσιπά, ο οποίος έφθασε με σχετική άνεση στην επικράτηση, μετά από 48 λεπτά.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο 25χρονος τενίστας, δήλωσε:

«Δεν ήξερα ότι θα έπρεπε να κατακτήσω έναν τίτλο για να γίνω Μεξικανός. Αν το ήξερα, θα το προσπαθούσα ακόμη πιο... σκληρά. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον αντίπαλό μου. Είναι υποτιμημένος. Είχα το προνόμιο να μοιραστώ μαζί του στιγμές σε αυτόν τον τελικό. Κάναμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε ως εδώ, θέλω να τον συγχαρώ λοιπόν γι αυτό. Θέλω να τον συγχαρώ όχι μόνο για το τένις που παίζει, αλλά και για το ήθος του. Θέλω να είμαι σαν εσένα, μια ημέρα. Φυσικά, η ομάδα σου που σε στήριζε είναι άξια συγχαρητηρίων. Όπως κι η ομάδα μου, που ήταν μαζί σε αυτό το ταξίδι. Περάσαμε κάποιες δυσκολίες, αλλά και κάποιες καλές στιγμές. Δεν θέλω φυσικά να εξαιρέσω τον πατέρα μου, που είναι μέρος αυτής της ομάδας. Δεν ήταν εδώ σήμερα, αλλά είμαστε μαζί, συνεπιβάτες σε αυτή την προσπάθεια. Μεξικό, σ ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάνεις να νιώθω τόσο έντονα συναισθήματα, κάθε φορά που έρχομαι εδώ. Είναι πολύ όμορφο που έχω την δυνατότητα να ζήσω τόσα πολλά σε αυτήν την χώρα. Το μεξικανικό τένις πρέπει να στηριχθεί κι άλλο από τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό που αυτή η διοργάνωση είναι τόσο επιτυχημένη. Είναι μια παρακαταθήκη. Πριν κλείσω, γιατί αισθάνομαι πως όλοι θέλουν να πάνε για ύπνο τώρα, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάσθηκαν για να με βοηθήσουν. Είχα κι έναν προσωπικό οδηγό, κάτι που δεν είχα συνηθίσει είναι η αλήθεια».

