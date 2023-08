Κόσμος

ΗΠΑ: Γιατρός σκότωσε το μωρό της και αυτοκτόνησε

Αναπάντητα ερωτήματα για τον διπλό θάνατο με πυροβολισμούς, του λίγων μηνών βρέφους και της ογκολόγου. Εκατομμυριούχος ο σύζυγος της παιδοκτόνου και αυτόχειρα.

Μια διακεκριμένη ογκολόγος της Νέας Υόρκης πυροβόλησε το μόλις πέντε μηνών μωρό της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, μέσα στο σπίτι της στο Γουέστσεστερ το πρωί του Σαββάτου. Η αστυνομία εκτιμά πως πρόκειται για δολοφονία-αυτοκτονία.

Η δρ Κρίσταλ Κασκέτα, 40 ετών, ειδικός αιματολογίας-ογκολογίας στο νοσοκομείο Mount Sinai, πέθανε από αυτοτραυματισμό ενώ προηγουμένως είχε αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού της, σύμφωνα με το ABC 7.

«Από την προκαταρκτική έρευνα προέκυψε ότι στις 7:00 π.μ., η Κρίσταλ Κασκέτα μπήκε στο δωμάτιο του παιδιού της το πυροβόλησε και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό της», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Το περιστατικό συνέβη στην οικία της οικογένειας στο οποίο η γιατρός ζούσε με το παιδί και τον 37χρονο σύζυγό της Τιμ Τάλτι.

Ακόμα δεν έχει γνωστή η ηλικία του παιδιού, αλλά από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκύπτει ότι το μωρό γεννήθηκε γύρω στον Μάρτιο.

Η Κασκέτα αποφοίτησε από το Albany Medical College, σύμφωνα με το βιογραφικό της στην ιστοσελίδα του Mt. Sinai, όπου της είχε απονεμηθεί βραβείο για τη συμπόνοια και τη συμπαράσταση που έδειχνε όταν αντιμετώπιζε ασθενείς.

Ολοκλήρωσε την ειδικότητά της στην Ιατρική Σχολή Hofstra North Shore LIJ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο North Shore, όπου πήρε παρόμοιο βραβείο.

Στο Mt. Sinai, η δρ Κασκέτα ειδικεύτηκε στην έρευνα για τον καρκίνο του μαστού.

Η Κασκέτα και ο Τάλτι παντρεύτηκαν το 2019 στο Μπρούκλιν. Ο Τάλτι είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας πρωτεϊνούχων ράβδων Talty Bars.

Ο ιστότοπος της εταιρείας αναφέρει ότι η Κασκέτα χρησιμοποίησε το ιατρικό και επιστημονικό της υπόβαθρο για να δημιουργηθεί το προϊόν.

