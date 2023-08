Κοινωνία

Άγιος Στέφανος - Εμπρησμός: “Ήθελα να κάψω χόρτα”, λέει ο κατηγορούμενος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο θα παραμείνει κρατούμενος ο 87χρονος, τι κατηγορίες και ποινές αντιμετωπίζει μετά την επ' αυτοφώρω σύλληψή του

-

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 87χρονος, ο οποίος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση χθες το βράδυ στον Άγιο Στέφανο Αττικής. «Ήθελα να καθαρίσω τον χώρο από τα ξερά χόρτα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που τον εξέτασαν μετά τη σύλληψη του, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, χθες το βράδυ, Σάββατο 5 Αυγούστου, περίπου στις 22.45, ένας 39χρονος διερχόμενος πολίτης από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στον Άγιο Στέφανο Αττικής, απέναντι από τον αριθμό 15, είδε τον 87χρονο κατηγορούμενο να βγαίνει πίσω από μία κολώνα της ΔΕΗ, όπου μόλις είχε εκδηλωθεί σε ξερά χόρτα μία μικρή εστία φωτιάς, και να μπαίνει στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται δίπλα. Ο 39χρονος έτρεξε αμέσως και έσβησε τη φωτιά, ενώ στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, προσήγαγαν τον 87χρονο από το σπίτι του και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήματος Διονύσου, όπου αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα από τον καταγγέλλοντα πολίτη ως ο εμπρηστής, γι' αυτό συνελήφθη και τον παρέλαβε το Τμήμα Ασφάλειας Διονύσου, που σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του.

Στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρέθηκε και κατασχέθηκε μία νάιλον σακούλα, που περιείχε ένα μπιτόνι με πετρέλαιο και λίγα κομμάτια υφάσματος.

Ο 87χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος για εμπρησμό από πρόθεση. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη και αύριο θα δικαστεί από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο. Θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι και τη δίκη του.







Ειδήσεις σήμερα:

Κυκλοφοριακό - Μετρό: Γραμμή 4 και επεκτάσεις αλλάζουν τα δεδομένα στην Αθήνα

Κως: καταδίωξη λέμβου και διάσωση παράτυπων μεταναστών (εικόνες)

Φωτιά - Κάτω Τιθορέα: Πέθανε ο μελισσοκόμος που είχε υποστεί εγκαύματα