Γαύδος: Επείγουσα διακομιδή παιδιού με σκάφος του Λιμενικού

Ο γιατρός του Κέντρου Υγείας έκρινε απαραίτητη την άμεση μεταφορά του μικρού ασθενή στο Νοσοκομείο Χανίων.

Επείγουσα διακομιδή ενός παιδιού από την Γαύδο με προορισμό το Νοσοκομείο Χανιων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 11χρονος από τη Γερμανία που είχε έρθει για διακοπές στο ακριτικό νησί με τους γονείς του, παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιά και ο γιατρός του Κέντρου Υγείας της Γαύδου έκρινε πως έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο.

Αμέσως ενημερώθηκε το Λιμενικό Σώμα και με μέριμνα του κέντρου επιχειρήσεων μεταφέρθηκε το αγόρι από το λιμάνι της Γαύδου με το σκάφος «Θεόφιλος» στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής πραγματοποιήθηκε η παρακάτω διακομιδή ασθενούς ο οποίος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

-11χρονου αλλοδαπού, από τον λιμένα ν. Γαύδο στον λιμένα Χώρας Σφακίων, με το Ε/Γ – Τ/Ρ σκάφος «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Ν.Χ. 627

Απο τα Σφακιά το μικρό παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, έχοντας έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα».

