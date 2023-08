Παράξενα

Λάρισα: αγόρασε χρυσές λίρες και πήρε... 20λεπτα

Πώς στήθηκε η πλεκτάνη που κόστισε πολλές χιλιάδες ευρώ στον επιχειρηματία.

Θύμα απάτης έπεσε ένας Λαρισαίος επιχειρήματίας, όταν αντί για τις λίρες που αγόρασε, παρέλαβε... 20λεπτα!

Μήνυση κατά… γνωστών του, κατέθεσε ένας 50χρονος Λαρισαίος δηλώνοντας πως εξαπατήθηκε, καθώς, ενώ πλήρωσε 10.500 ευρώ προκειμένου να αγοράσει σε… συμφέρουσα τιμή 30 χρυσές λίρες, όταν άνοιξε την… κάλτσα έμεινε έκπληκτος, αφού για λίρες βρήκε «50 νομίσματα των 20 λεπτών» συνολικής αξίας 10 ευρώ.

Ο 50χρονος ελεύθερος επαγγελματίας -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»– πείστηκε από γνωστούς του να αγοράσει χρυσές λίρες σε τιμή ευκαιρίας. Μετά από διαπραγματεύσεις και «πιέσεις», όπως ο ίδιος αναφέρει στην μήνυση του, πήγε στο νυχτερινό ραντεβού, αλλά «επειδή ήταν σκοτάδι» δεν έβλεπε καλά τι… μετρούσαν οι γνωστοί του.

«Δεν είχα καλή οπτική επαφή» κατήγγειλε στη συνέχεια ο 50χρονος, διευκρινίζοντας πως «ήταν σκοτεινά και δεν έβλεπα ούτε τι κρατούσαν, ούτε τι μετρούσαν». Το πουγκί αποδείχθηκε κάλτσα αλλά αυτό ήταν το λιγότερο.

Όπως ο ίδιος καταγγέλλει, προτού φτάσει στο σπίτι σταμάτησε καθ’ οδόν για να ελέγξει τις λίρες. «Μόλις άνοιξα την κάλτσα, προς τεράστια έκπληξη μου, είδα ότι ήταν γεμάτη με 50 νομίσματα των 20 λεπτών, δηλαδή 10 ευρώ σε ψιλά».

Το χρονικό της απάτης

Για λόγους που θα ερευνηθούν, ο 50χρονος πριν από μερικούς μήνες δέχτηκε να έρθει σε συναλλαγή με το γνωστό του (σ.σ. λόγω επαγγέλματος), ο οποίος θα του διέθετε λίρες αντί 350 ευρώ η κάθε μία, τιμή ελκυστική με δεδομένο ότι σε κοσμηματοπωλείο λίρες κοστίζουν περί τα 480 με 490 ευρώ η καθεμία.

Στο ραντεβού των δύο γνωστών Λαρισαίων, εμφανίζεται ένας τρίτος άντρας και κάτοχος των λιρών, ο οποίος δηλώνει πως θέλει να τις πουλήσει «γιατί δεν έχουν πόθεν έσχες» και πως «δεν μπορεί να τις εμφανίσει στην Εφορία ως εισόδημα» ή να τις «βάλει σε θυρίδα» και έτσι, της δίνει σε συμφέρουσα τιμή.

Ο 50χρονος παίρνει 5 λίρες, τις πάει σε κοσμηματοπώλη, όπου βεβαιώνεται πως είναι γνήσιες. Έτσι, εντείνονται οι επαφές μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή, αλλά και οι πιέσεις, όπως καταγγέλλει ο 50χρονος, να βρει περισσότερα χρήματα για να αγοράσει περισσότερες λίρες και σε ακόμα καλύτερη τιμή.

Ο 50χρονος μετά το πάθημα των 20λεπτων καλεί τον φίλο του για εξηγήσεις και στα επόμενα ραντεβού, καταγγέλλει πως για να «ισοφαρίσει την χασούρα, αντί να το επιστρέψουν χρήματα, του ζήτησαν να αγοράσει επιπλέον 50 λίρες στην ακόμα πιο…συμφέρουσα τιμή των 250 ευρώ.

Άγνωστο πώς και με ποια μέσα ο 50χρονος πείθεται τελικά και μία συναλλαγή διαδέχεται την άλλη, με τον 50χρονο να αγοράζει περισσότερες λίρες σταδιακά και στην πιο συμφέρουσα τιμή καταβάλλοντας μεγαλύτερα ποσά.

Η συμφωνία φαίνεται να χάλασε όταν ο 50χρονος πείστηκε πως εξαπατήθηκε, όταν -σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλει-διαπιστώσει ότι, ενώ τους έδινε όλο και περισσότερα χρήματα, εκείνοι απαιτούσαν ακόμα περισσότερα για να του διαθέσουν για άλλες λίρες. Μετά την μήνυση που υπέβαλε ο πεντάχρονος στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Λάρισας, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας έρευνα τα καταγγελλόμενα.

Πηγή: onlarissa.gr

