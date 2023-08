Οικονομία

ΑΑΔΕ: “μπλόκο” σε κύκλωμα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιχειρήσεις φοροδιέφυγαν πολλά εκατομμύρια ευρώ.

-

Μπλόκο σε κύκλωμα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων, έβαλε η ΑΑΔΕ.

Το κύκλωμα αποτελείται από τέσσερις βασικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας, και οι οποίες φαίνεται να ηγούνται της όλης φοροδιαφυγής.

Συνολικά, οι εταιρείες αυτές, όλες με έδρα την Αθήνα, εξέδωσαν 6.213 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 27,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6,6 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Ετερόρρυθμη εταιρεία, εξέδωσε, από το 2019 έως το 2021, 23 εικονικά τιμολόγια 2,7 εκατ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, εξέδωσε, από το 2019 έως το 2021, 4.650 εικονικά τιμολόγια 7,24 εκατ. ευρώ.

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, εξέδωσε, από το 2017 έως το 2021, 124 εικονικά τιμολόγια 15,5 εκατ. ευρώ.

Ατομική επιχείρηση, εξέδωσε το 2017, 1.416 εικονικά τιμολόγια 2 εκατ. ευρώ.

Οι έρευνες στα βιβλία και στην ευρύτερη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων αυτών συνεχίζονται, ώστε να διαπιστωθεί εάν και πόσες άλλες συνεργαζόμενες με το κύκλωμα επιχειρήσεις υπάρχουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: καταδίωξη λέμβου και διάσωση παράτυπων μεταναστών (εικόνες)

Φωτιά - Κάτω Τιθορέα: Πέθανε ο μελισσοκόμος που είχε υποστεί εγκαύματα

Άγιος Στέφανος - Εμπρησμός: “Ήθελα να κάψω χόρτα”, λέει ο κατηγορούμενος