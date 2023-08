Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μαρσέιγ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες

Δεύτερο διαδοχικό sold out για τους «πράσινους», μετά από αυτό με την Ντνίπρο.

Η… δίψα του κόσμου του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας οδήγησε στο να «εξαφανιστούν» τα εισιτήρια σε ένα ακόμα εντός έδρας παιχνίδι!

Καθώς τα εισιτήρια για το πρώτο ματς κόντρα στη Μαρσέιγ στο «Απόστολος Νικολαϊδης» την Τετάρτη (09/08) στις 10 το βράδυ, που κυκλοφόρησαν στις 14:00 αποδείχτηκαν… πολύ λίγα για να μείνουν διαθέσιμα για περισσότερες από τρεις ώρες.

Συγκεκριμένα, όποιος φίλος του «τριφυλλιού» προσπάθησε να αγοράσει ένα μαγικό χαρτάκι για την αναμέτρηση με τους Φωκαείς από τις 5μ.μ. και μετά, απλά δεν μπορούσε, αφού έδειχνε ότι είχαν εξαντληθεί.

Με τους οπαδούς των «πράσινων» να κάνουν δεύτερο διαδοχικό sold out στη Λεωφόρο, μετά από εκείνο κόντρα στην Ντνίπρο και το γήπεδο να αποτελεί για άλλη μια φορά το μεγαλύτερο «όπλο» για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του.

