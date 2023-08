Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Μητέρα έδειρε την 12χρονη κόρη της γιατί ήθελε να βγει με το αγόρι της

Τι ισχυρίστηκε για να αιτιολογήσει την πράξη της και πώς το κορίτσι βρέθηκε έξω από το σπίτι και αναζήτησε νομική βοήθεια

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 μηνών με τριετή αναστολή, σε μια 42χρονη Ουκρανή η οποία χτύπησε την 12χρονη κόρη της. Κρίθηκε ενοχή για ενδοοικογενειακή βία, ενώ της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Το περιστατικό έγινε στις 3 Αυγούστου στην περιοχή Ωραιοκάστρου, στο σπίτι της οικογένειας. Φίλη της κατηγορούμενης κατέθεσε ότι το κορίτσι, ηλικίας 12 χρόνων, είχε σχέση με ένα αγόρι και η μαμά δεν ήθελε, ενώ αντέδρασε όταν της είπε ότι θα βγει έξω, μάλωσαν και έφυγε από το σπίτι. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μαμά έδωσε μια σφαλιάρα στο πρόσωπο της κόρης και τη χτύπησε στην πλάτη με ένα κόκκαλο για τα παπούτσια, ενώ στη συνέχεια της έσπασε το κινητό και την έδιωξε από το σπίτι. Η 12χρονη απευθύνθηκε σε μια γυναίκα που εργαζόταν σε παρακείμενη καφετέρια και ζήτησε βοήθεια, ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία. Η οικογένεια ήρθε από την Ουκρανία πριν ενάμισι χρόνο, λόγω του πολέμου.

Στην απολογία της η 42χρονη ισχυρίστηκε τα εξής: “Είμαι μητέρα και στεναχωριέμαι για την κόρη μου. Από τότε που άρχισε ο πόλεμος εμείς ήρθαμε στην Ελλάδα. Είναι άλλο κράτος, άλλος λαός με άλλα έθιμα. Καταλαβαίνω πως δεν έπρεπε να σηκώσω χέρι πάνω της. Είναι 12 ετών. Ήθελε να βγει με τον φίλο της πολύ αργά. Μάνα είμαι. Δεν ήθελα να βγει. Της έδωσα μια σφαλιάρα. Πότε δεν χτυπάω τα παιδιά μου. Πάνω στα νεύρα μου το έκανα. Της είπα να βγει έξω να πάρει αέρα. Δεν έσπασα το τηλέφωνο. Απλά το πήρα από τα χέρια της. Τώρα μένει με τον αδελφό της στο διαμέρισμα μας και εγώ μένω επάνω, στην γιαγιά. Εγώ θέλω κάθε καλό για το παιδί μου. Μητέρα είμαι”.

