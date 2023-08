Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη για παραλλαγή Eris: Τα ύποπτα συμπτώματα (βίντεο)

Συναγερμός για την νέα παραλλαγή του κορονοϊού. Φόβοι για έξαρση των κρουσμάτων το χειμώνα. Οι συστάσεις που κάνει μέσω του του ΑΝΤ1 η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για τις ευπαθείς ομάδες

Ανησυχία προκαλεί η νέα παραλλαγή του Κορονοϊού με την ονομασία Eris εμφανίστηκε καθώς οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξήθηκαν εν μέσω κακών καιρικών συνθηκών και εξασθένισης της ανοσίας αυτό το καλοκαίρι.

Το στέλεχος του κορoνοϊού EG.5.1 (παραλλαγή Eris ) που ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο εντοπίζεται πλέον στο 69% των δειγμάτων στην Kρήτη, κάτι που έχει σημάνει συναγερμό στις τάξεις των επιδημιολόγων. Η νέα αυτή μετάλλαξη έχει ήδη ανιχνευθεί σε 45 χώρες και είναι ιδιαίτερα μεταδοτική, όπως αναφέρουν οι υγειονομικές αρχές από Ιαπωνία, Βρετανία και Αμερική.

Η νέα παραλλαγή Eris εγείρει ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλοκαίρι Μαζί, η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, εξηγώντας ότι τα κυριότερα συμπτώματα της νόσου είναι:

ρινική καταρροή

Πονοκέφαλος

Κόπωση (ήπια ή σοβαρή)

Φτέρνισμα

Πονόλαιμος

Παράλληλα απηύθυνε έκκληση σε όσους νέους νοσήσουν μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές να κάνουν χρήση της μάσκας για να προστατευθούν οι ευπαθείς ομάδες.