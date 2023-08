Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια – ΣΤΑΣΥ: Ενημερώσαμε την Αστυνομία μόλις επιβιβάστηκαν στον συρμό

Σε ποιες ακριβώς ενέργειες προέβη ο σταθμάρχης του σταθμού "Ειρήνη", για τον οποίο η εταιρία αναφέρει ότι λειτούργησε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Ενημέρωση για την παρουσία των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στο Μετρό, Γραμμή 1, το βράδυ της Δευτέρας 7 Αυγούστου, έδωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., δηλώνοντας πως έγιναν αμέσως αντιληπτοί από τον σταθμάρχη, ο οποίος προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες υπηρεσιακά διαδικασίες με την πληροφορία να διαβιβάζεται στην ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ ΑΕ «Πολυπληθής ομάδα ατόμων εισήλθε στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό "Ειρήνη" και έγινε άμεσα αντιληπτή από τον σταθμάρχη. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες, ο σταθμάρχης ενημέρωσε τον συντονιστή δικτύου και τον ελεγκτή ασφάλειας της ΣΤΑ.ΣΥ για την παρουσία των ατόμων στον σταθμό και την επιβίβασή τους σε συρμό με κατεύθυνση τον Πειραιά. Η πληροφορία διαβιβάστηκε άμεσα στον συντονιστή του σχεδίου "Αριάδνη" της ΕΛ.ΑΣ. Τα άτομα αποβιβάστηκαν στον σταθμό "Περισσός"».

Τέλος το βιντεοληπτικό υλικό με τους ακριβείς χρόνους έχει ανακτηθεί και θα παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ

