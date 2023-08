Κόσμος

Σουδάν: Χιλιάδες πτώματα στους δρόμους του Χαρτούμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σώματα των πολεμιστών του αματηρού εμφυλίου πολέμου, σκυλεύονται αλλά και εγκυμονούν κινδύνους για τον άμαχο πληθυσμό

-

Οι μάχες ανάμεσα στον τακτικό σουδανικό στρατό και τις παραστρατιωτικές δυνάμεις εδώ και τέσσερις μήνες έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες πτώματα σε αποσύνθεση που δημιουργούν φόβους για το ξέσπασμα επιδημιών στο Σουδάν, προειδοποιεί η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.

«Χιλιάδες πτώματα αποσυντίθενται στους δρόμους του Χαρτούμ ενώ τα νεκροτομεία είναι υπερπλήρη και αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος», δηλώνει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση Save the Children.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στον τακτικό στρατό υπό την ηγεσία του στρατηγού Αμπντελφατάχ αλ-Μπουρχάν και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης υπό τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 3.900 ανθρώπων, σύμφωνα με την μκο Acled, ενώ έχουν αναγκάσει τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να γίνουν πρόσφυγες στην ίδια τους την χώρα ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του ΟΗΕ.

«Η αδυναμία τέλεσης αξιοπρεπούς κηδείας στους νεκρούς αυξάνει τα δεινά των οικογενειών του Χαρτούμ», δηλώνει ο Μπασίτ Καμάλ Ελντίν Χαμίντ, διευθυντής του τμήματος για την Υγεία της οργάνωσης Save the Children.

Η αδυναμία μετακίνησης των πτωμάτων εξαιτίας των μαχών και η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος που δεν επιτρέπει την λειτουργία του συστήματος ψύξης στα νεκροτομεία του Χαρτούμ εκθέτουν διπλά τους κατοίκους στον κίνδυνο επιδημιών. Από τα 89 νοσοκομεία της πρωτεύουσας, 71 βρίσκονται εκτός λειτουργίας και όσα λειτουργούν γίνονται συχνά στόχος επιθέσεων ή λεηλασιών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει 53 επιθέσεις κατά υγειονομικών δομών με 11 νεκρούς από την έναρξη του πολέμου στις 15 Απριλίου.

Εδώ και μήνες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν σημάνει συναγερμό διότι τα στάσιμα νερά της περιόδου των βροχών, που αρχίζει τον Ιούνιο, ευνοούν τις επιδημίες από την ελονοσία μέχρι την χολέρα και τον δάγγειο πυρετό. Κρούσματα χολέρας και ερυθράς έχουν εντοπισθεί σε διάφορες περιοχές του Σουδάν, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι μάχες έχουν κλιμακωθεί στο Χαρτούμ, όπου η αεροπορία βομβαρδίζει κατοικημένες ζώνες με στόχο τις βάσεις των δυνάμεων των παραστρατιωτικών οι οποίοι απαντούν με επιθέσεις drones.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κατέληξε μετά από καυγά με διανομέα

Φωτιά - Πορτογαλία: Εικόνες αποκάλυψης, τραυματίες και εκατοντάδες εκτοπισμένοι (εικόνες)

Νέα Φιλαδέλφια - Αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1: Γνωρίζαμε ότι έρχονται Κροάτες για επεισόδια (βίντεο)