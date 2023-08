Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - Οπαδική βία: Κοινό μήνυμα των δημάρχων Αθηναίων και Ζάγκρεμπ

Σε μία κοινή δήλωση με ιδιαίτερη σημασία προχώρησαν οι Κώστας Μπακογιάννης και Τόμισλαβ Τομάσεβιτς, μετά τα αιματηρά γεγονότα στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον θάνατο του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ.

Σε μία κοινή δήλωση με ιδιαίτερη σημασία προχώρησαν ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης και ο ομόλογός του στο Ζάγκρεμπ, Τόμισλαβ Τομάσεβιτς, μετά τα αιματηρά γεγονότα στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον θάνατο του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ.

Οι δύο δήμαρχοι καταδίκασαν το γεγονός, ανέφεραν πως η βία δεν έχει εθνικότητα αλλά «πατρίδα» της είναι το μίσος, τόνισαν την κοινή επιθυμία να βρεθούν οι δολοφόνοι και να τιμωρηθούν και εξέφρασαν τα συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θύματος.

«Η τυφλή βία και το αίμα δεν έχουν καμία θέση στα γήπεδα, στις πόλεις, στην κοινωνία μας», τονίζουν αρχικά ο κ. Μπακογιάννης και ο κ. Τομάσεβιτς και προσθέτουν: «Καταδικάζουμε απερίφραστα το στυγερό έγκλημα που οδήγησε στην απώλεια της ζωής ενός νέου ανθρώπου και τα θλιβερά επεισόδια των χούλιγκαν, που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή αθώων πολιτών και μικρών παιδιών. Η βία δεν έχει εθνικότητα. Η μόνη πατρίδα της είναι το μίσος. Ελπίζουμε ότι οι δράστες θα βρεθούν το συντομότερο και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά, έτσι ώστε να μη ζήσουμε ποτέ ξανά τέτοια τραγικά γεγονότα. Αυτές τις στιγμές, τα λόγια είναι φτωχά. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος».

«Η Αθήνα και το Ζάγκρεμπ διατηρούν σχέση φιλίας, την οποία ως δήμαρχοι δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Η συνεργασία μας δεν πρόκειται να υπονομευθεί από μεμονωμένα περιστατικά βίας», καταλήγουν οι δύο δήμαρχοι.

Χθες το απόγευμα, Τρίτη 8 Αυγούστου, ο δήμαρχος της κροατικής πρωτεύουσας έστειλε επιστολή στον κ. Μπακογιάννη, επισημαίνοντας ότι είναι συγκλονισμένος από τα γεγονότα και εκφράζοντας εκ μέρους των πολιτών του Ζάγκρεμπ τα ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλες τις Αθηναίες και τους Αθηναίους για τη δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ, ενώ λίγο αργότερα επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά.

