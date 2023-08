Κοινωνία

Μήλος: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών (βίντεο)

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα περιπολικά σκάφη, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ένα ιδιωτικό σκάφος καθώς και ελικόπτερο του λιμενικού.

Στο κέντρο ταυτοποίησης της Μαλακάσας αναμένεται να μεταφερθούν οι 52 αλλοδαποί οι οποίοι διεσώθησαν χθες ανοικτά της Μήλου. Πρόκειται για ανθρώπους, οι οποίοι εντοπίστηκαν ανοικτά της νήσου Φαλκονέρα, σε αγκυροβολημένο ιστιοφόρο. Τέσσερα περιπολικά σκάφη, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, ένα ιδιωτικό σκάφος καθώς και ελικόπτερο του λιμενικού έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού σώματος, πρόκειται για 43 άνδρες, τρεις γυναίκες και έξι παιδιά, όλοι αλλοδαποί οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Λαυρίου. Όλοι, είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να μεταφερθούν στο Κ.Υ.Τ. Μαλακάσας, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και η καταγραφή των στοιχείων τους.

