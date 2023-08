Αθλητικά

Super League: Αναβλήθηκε το ΑΕΚ - Παναιτωλικός λόγω Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Αναβλήθηκε το ΑΕΚ - Παναιτωλικός της πρεμιέρας, Η ανακοίνωση της Super League.

Η Super League ανακοίνωσε σήμερα (9/8) την αναβολή της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Σάββατο (19/8, 20:45) στην OPAP Arena, καθώς εκείνη την ημέρα η ΑΕΚ θα δώσει τον αγώνα ρεβάνς με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής έχει ως εξής:

«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της απόφασης της UEFA σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα AEK – GNK Dinamo, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League, το Σάββατο 19 Αυγούστου 2023 και ώρα 21:45, ο αγώνας ΑΕΚ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται και θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια αρχή».

