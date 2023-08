Life

Καλλιτέχνες της κάντρι μουσικής κατηγορούνται για ρατσισμό

Στιγμιότυπα και μηνύματα στα video clips των ψάντρι τεραγουδιών που είναι στα κορυφαία κομμάτια της λίστας στην Αμερική, έχουν κατηγορηθεί για ρατσισμό.

Τρία από τα κορυφαία τραγούδια στην Αμερική αυτή την περίοδο είναι από την κάντρι μουσική σκηνή και δύο από αυτές τις επιτυχίες είναι καλλιτεχνών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ρατσισμό.

Στην κορυφή των charts βρίσκεται ο Τζέισον Άλντιν, το τραγούδι του οποίου «Try That In A Small Town» μετά την κυκλοφορία του βίντεό του έγινε νούμερο ένα.

Στο βίντεο περιλαμβάνεται στιγμιότυπα, στα οποία επικρίνονται οι διαμαρτυρίες του κινήματος της Αφρο-Αμερικανικής κοινότητας ενάντια στη βία και τον ρατσισμό, Black Lives Matter και ο Άλντιν εμφανίζεται να τραγουδά μπροστά από ένα δικαστήριο, όπου ένας μαύρος έφηβος είχε πέσει θύμα λιντσαρίσματος τη δεκαετία του 1920.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τραγουδιστής της κάντρι βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής στα μέσα ενημέρωσης λόγω των πολιτικών και κοινωνικών του πεποιθήσεων.

«Όταν μεγαλώνεις σε μια μικρή πόλη, αυτός είναι ο άρρητος κανόνας "όλοι έχουμε στήριγμα ο ένας τον άλλον και προσέχουμε ο ένας τον άλλον". Αισθάνομαι ότι κάπου στην πορεία αυτή η αίσθηση της κοινότητας και του σεβασμού έχει χαθεί. Βαθιά μέσα μας, είμαστε όλοι έτοιμοι να επιστρέψουμε σε αυτό. Ελπίζω το νέο μου μουσικό βίντεο να σας βοηθήσει να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι που το νιώθετε αυτό» ανέφερε ο τραγουδιστής όταν κυκλοφόρησε το αμφιλεγόμενο βίντεο.

Αμέσως με σχόλιά τους χρήστες του διαδικτύου κατήγγειλαν ότι με τους στίχους του τραγουδιού προωθούνται η ένοπλη βία και η πρακτική λιντσαρίσματος στις μικρές αγροτικές περιοχές, όπου είναι η βάση θαυμαστών του Τζέινσον Άλντιν.

Σε όλο το τραγούδι, ο Άλντιν απαριθμεί μια σειρά από συμπεριφορές που δεν θεωρεί κατάλληλες για μια μικρή πόλη.

Επιπλέον, πολλοί θεατές παρατήρησαν ότι οι σκηνές του βίντεο γυρίστηκαν στο δικαστικό μέγαρο της κομητείας Μάουρι στην Κολούμπια του Τενεσί, όπου ο Αφρο-Αμερικανός Χένρι Τσοτ λιντσαρίστηκε το 1927. Είναι η ίδια τοποθεσία στην Κολούμπια όπου το 1946 ξέσπασαν φυλετικές συγκρούσεις.

Η TackleBox, η εταιρεία παραγωγής του βίντεο του Άλντιν υποστήριξε σε ανακοίνωσή της ότι η τοποθεσία έξω από το Νάσβιλ είναι δημοφιλής για γυρίσματα και ανέφερε πολλά μουσικά βίντεο και ταινίες που έχουν γυριστεί εκεί. Διευκρίνισε ότι ο τραγουδιστής δεν επέλεξε την τοποθεσία.

Ο Τζέισον Άλντιν σε ανάρτησή του στο X ανέφερε ότι κατηγορείται πως κυκλοφόρησε ένα τραγούδι υπέρ του λιντσαρίσματος (ένα τραγούδι που κυκλοφορεί από τον Μάιο) και επισήμανε ότι δεν υπάρχει ούτε ένας στίχος στο τραγούδι που να αναφέρεται σε φυλή. Αποσαφήνισε ότι τα στιγμιότυπα του βίντεο είναι πραγματικό υλικό ειδήσεων.

Σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο του 2021, ο Άλντιν δήλωσε: «Κάποια στιγμή, έχουμε φτάσει στο σημείο, αν είσαι συντηρητικός και ασχολείσαι με αυτό το επάγγελμα, να μην σου επιτρέπεται να μιλήσεις.

Είναι δύσκολο να πάω να ξαπλώνω το βράδυ με ήσυχη τη συνείδησή μου, νιώθοντας ότι είμαι δειλός που δεν λέω αυτά που θέλω να πω ή νιώθω ότι πρέπει να ειπωθούν» ανέφερε.

Τα τραγούδια του Μόργκαν Γουόλεν, τραγουδιστή της κάντρι σταμάτησαν να παίζονται στα ραδιόφωνα και η δισκογραφική του εταιρεία ανέστειλε το συμβόλαιο, όταν κοινοποιήθηκε βίντεο στο οποίο χρησιμοποιεί προσβλητικό όρο για τους μαύρους.

Ο Μόργκαν Γουόλεν στην πρώτη του συνέντευξη από τότε που κυκλοφόρησε το επίμαχο βίντεο δεν «κάθισε πραγματικά να σκεφτεί» αν η μουσική κάντρι έχει πρόβλημα φυλετικό.

Μόλις το θέμα με το βίντεο άρχισε να προβάλλεται από τα ΜΜΕ, ο Γουόλεν είδε 1.200% αύξηση στις διαδικτυακές πωλήσεις των άλμπουμ του και 327% στις πωλήσεις των τραγουδιών του.

Ο τραγουδιστής είπε ότι πέρασε 30 ημέρες σε κέντρο αποτοξίνωσης μετά το περιστατικό που προκλήθηκε λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

«Ήμουν με μερικούς από τους φίλους μου και λέγαμε ανόητα πράγματα μαζί» υποστήριξε.

O σταρ της κάντρι Λουκ Μπράιαν σε συνέντευξή του πέρσι τόνισε ότι ο ρατσισμός δεν είναι ένα θέμα του συγκεκριμένου είδους μουσικής αλλά ένα εθνικό ζήτημα που θα «χρειαστεί» να αντιμετωπιστεί πλήρως,

«Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ρατσισμός σε ολόκληρη τη χώρα» τόνισε ο τραγουδιστής.

Ο πρώην βουλευτής του Τενεσί Τζάστιν Τζόουνς, ακτιβιστής υπέρ του ελέγχου των όπλων, έγραψε στο πρώην Twitter: «Έχουμε υποχρέωση να καταδικάσουμε το αποτρόπαιο τραγούδι του Τζέισον Άλντιν που καλεί σε ρατσιστική βία. Τι επαίσχυντο όραμα για τον εξτρεμισμό των όπλων και την επαγρύπνηση!».

Όμως οι θαυμαστές του Άλντιν, το βίντεο του οποίου δεν προβαλλόταν στο δίκτυο Country Music Television έως ότου αφαιρέθηκαν οι σκηνές από τις διαμαρτυρίες του Black Lives Matter, συσπειρώθηκαν για την υπεράσπισή του.

Σε σχόλιο για το βίντεο στο YouTube κατηγορούνται τα μέσα ενημέρωσης ότι προβάλλουν ραπ τραγούδια που εξυμνούν τη βία, «αλλά ένα βίντεο από έναν τραγουδιστή της κάντρι για την αυτοάμυνα και τους γείτονες που προσέχουν ο ένας τον άλλον απαγορεύεται».

«Ένιωσα ότι ο Τζέισον Άλντιν εξέφραζε τα συναισθήματα που νιώθουν πολλοί άνθρωποι στο κοινό της κάντρι, ιδιαίτερα στο κοινό της κάντρι στην Αμερική του Τραμπ» δήλωσε ο Ντον Κούσιτς, ιστορικός μουσικής κάντρι, συγγραφέας και καθηγητής μουσικής στο Πανεπιστήμιο Μπέλμοντ. «Το βίντεο ενίσχυσε αυτόν τον θυμό που υπάρχει σε τόσο μεγάλο μέρος της Αμερικής σήμερα, αυτόν τον μεγάλο διχασμό» ανέφερε στο THR.

