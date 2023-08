Κόσμος

Νέα Υόρκη - Ρατσιστικό έγκλημα: Ανήλικος σκότωσε μαύρο γκέι χορευτή (εικόνες)

Τι απαίτησε από το θύμα ο ανήλικος δράστης, στον οποίο αποδίδονται ρατσιστικά και ομοφοβικά κίνητρα για τον φόνο του άτυχου καλλιτέχνη.

Δεκαεπτάχρονος Νεοϋορκέζος συνελήφθη και τού ασκήθηκε δίωξη για τη ρατσιστική και ομοφοβική δολοφονία μαύρου γκέι χορευτή, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ο δήμαρχος και η αστυνομία της πόλης. Ο Ο’Σέι Σίμπλι, 28 ετών, υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη από μαχαίρι στο στήθος, την 29η Ιουλίου σε πρατήριο καυσίμων στο Μπρούκλιν.

Η δολοφονία προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στις κοινότητες των Αφρικανών και των ΛΟΑΤΚΙΑ+ στη μεγαλούπολη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον τόπο της τραγωδίας, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς και ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης Νέας Υόρκης (NYPD) Τζο Κένι ανακοίνωσαν πως ασκήθηκε δίωξη για «έγκλημα με κίνητρο το ρατσιστικό μίσος» σε βάρος του εφήβου, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές το βράδυ προχθές Παρασκευή.

A 17-year-old has been charged with murder in the killing of O’Shae Sibley, who was stabbed to death after a dispute over his dancing at a Brooklyn gas station. The police said a group of men had yelled homophobic slurs and anti-Black statements at Sibley. https://t.co/AE3zJHUFOd pic.twitter.com/SZM4tKMNY1 — The New York Times (@nytimes) August 5, 2023

Το μεγαλύτερο μέρος του φονικού καταγράφτηκε από κάμερα του συστήματος παρακολούθησης του πρατηρίου καυσίμων όπου διαπράχθηκε. Συγκεκριμένα το περασμένο Σάββατο, ο Ο’Σέι Σίμπλι και άλλοι άνδρες σταμάτησαν στο πρατήριο καυσίμων του Μπρούκλιν. «Ενώ περίμεναν να γεμίσει το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους, ο Σίμπλι και η παρέα του, χόρεψαν με τη μουσική του ραδιοφώνου του αυτοκινήτου τους», ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας Κένι. Τότε ξέσπασε «έντονος διαπληκτισμός» με άλλους νεαρούς. Η δεύτερη ομάδα «άρχισε να φωνάζει» στον Ο’Σέι Σίμπλι και στους φίλους του, «να τους προσβάλει, να τους εξυβρίζει με ομοφοβικές προσβολές». Τα μέλη της χρησιμοποίησαν επίσης «εκφράσεις προσβλητικές για τους μαύρους» και «απαίτησαν να σταματήσουν να χορεύουν». Ο διαπληκτισμός κράτησε κάπου τέσσερα λεπτά ώσπου ο 28χρονος υπέστη «μια και μόνη μαχαιριά» στο στήθος, που είχε αποτέλεσμα να υποκύψει μια ώρα αργότερα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την αναφορά του κ. Κένι.

It was clear cut self Defense. They exchanged words and the kid got under his skin. O’shae sibley and his friends went to the kid to provoke him. O’Shea then lunged at the kid and the kid defended himself with a knife and stabbed him. https://t.co/Uwcf15fJdz pic.twitter.com/z1GdJA4Hg4 — Martin Cloutier (@MartinCloutie7) August 5, 2023

Ο Ο’Σέι Σίμπλι ήταν γνωστός στη Νέα Υόρκη ως χορευτής και χορογράφος, ειδικά του χορευτικού είδους «vogue»(«voguing»), το οποίο εμπνέεται από τις επιδείξεις μόδας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις κοινότητες των ΛΟΑΤΚΙΑ+ και των Αφρικανών. Την τελευταία εβδομάδα, του απέδωσαν φόρο τιμής διασημότητες, ανάμεσά τους η τραγουδίστρια Μπιγιονσέ και ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι.

#OshaeSibley - Yesterday #Seattle joined other cities across the country in holding a “Memorial Ball” at a gas station to honor O’Shae Sibley a dancer who was murdered at a gas station in New York City last week. The murder is being investigated as a hate crime. #Oshae pic.twitter.com/kaGDUZ82yk — Converge Media (@WWConverge) August 5, 2023





