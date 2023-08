Παράξενα

Η Βόρεια Κορέα προσκαλεί ξένους παίκτες σε τουρνουά γκολφ

Αίσθηση έχει προκαλέσει η πρόσκληση, καθώς η Βόρεια Κορέα, αποτελεί μια από τις πιο «κλειστές» χώρες τον κόσμο.

Η Βόρεια Κορέα, μια από τις πιο κλειστές χώρες του κόσμους, προσκάλεσε ξένους παίκτες γκολφ να συμμετάσχουν σε ερασιτεχνικό τουρνουά στην Πιονγκγιάνγκ με στόχο να «αναπτυχθούν δεσμοί φιλίας» με τους Βορειοκορεάτες συμπαίκτες τους.

Το Γκολφ της Πιονγκγιάνγκ, της πρωτεύουσας της Βόρειας Κορέας, φιλοξενεί «αγώνα ερασιτεχνών παικτών γκολφ την άνοιξη και το φθινόπωρο και μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ξένοι ερασιτέχνες», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κλαμπ, που τελεί υπό τη διοίκηση του φορέα τουρισμού της Πιονγκγιάνγκ. Δεν δίνονται άλλες ενδείξεις σχετικά με την ημερομηνία του τουρνουά.

Η χώρα έχει εφαρμόσει από τις αρχές του 2020 πολύ αυστηρούς περιορισμούς για την αντιμετώπιση της Covid-19 αλλά πρόσφατα πληθαίνουν οι ενδείξεις που προμηνύουν χαλάρωση των ελέγχων στα σύνορα.

Σε μια ακόμα ένδειξη του ανοίγματος αυτού, το Πεκίνο επιβεβαίωσε τον Ιούλιο ότι η Βόρεια Κορέα δήλωσε συμμετοχή στους Ασιατικούς Αγώνες, που θα διεξαχθούν στην Κίνα τον Σεπτέμβριο.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Πιονγκγιάνγκ ανέφερε ότι το πρακτορείο της, η Ryomyong Golf Travel Company, κατασκεύασε αξιοθέατα, που περιλαμβάνουν «ένα υποθαλάσσιο γήπεδο γκολφ, ένα γήπεδο τοξοβολίας και μια λίμνη για σκάφη αναψυχής».

