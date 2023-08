Κόσμος

Ισημερινός - Προεδρικές εκλογές: Εν ψυχρώ εκτέλεση υποψήφιου (βίντεο ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στον Ισημερινό. Δολοφόνησαν τον Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, υποψήφιος για την προεδρία του Ισημερινού.

-

Καθώς αποχωρούσε από προεκλογική συγκέντρωση στην οποία ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, υποψήφιος για την προεδρία του Ισημερινού στις εκλογές της 20ής Αυγούστου, δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, δολοφονήθηκε από ενόπλους χθες Τετάρτη το βράδυ στην πρωτεύουσα Κίτο, ανακοίνωσε ο απερχόμενος πρόεδρος της χώρας Γκιγιέρμο Λάσο.

Ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, άλλοτε συνδικαλιστής, κατόπιν δημοσιογράφος προτού γίνει κεντρώος πολιτικός κι εκλεγεί στο κοινοβούλιο, 59 ετών, συγκαταλεγόταν στους οκτώ υποψήφιους στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Δολοφονήθηκε εξερχόμενος από αίθουσα στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας όπου είχε μόλις ολοκληρωθεί προεκλογική συγκέντρωσή του, περί τις 18:20 [τοπική ώρα· στις 02:20 σήμερα ώρα Ελλάδας], σύμφωνα με ΜΜΕ του Ισημερινού.

My thoughts and prayers are with Ecuador .... Fernando Villavicencio was assassinated today and the last hope to fight off the Socialst scum that Corra has brought on that country... Villavicencio had plans to take the same approach to crime as President Nayib Bukele of El… pic.twitter.com/ht7L6HJcSf — Isaac’s Army (@ReturnOfKappy) August 10, 2023

«Ύποπτος, ο οποίος χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με προσωπικό ασφαλείας, συνελήφθη και μεταφέρθηκε, βαριά τραυματισμένος, στη μονάδα [σ.σ. της γενικής εισαγγελίας] στο Κίτο. Το προσωπικό ασθενοφόρου της πυροσβεστικής διαπίστωσε τον θάνατό του, η αστυνομία προχωρά στην αποκομιδή του πτώματος», γνωστοποίησε η γενική εισαγγελία του Ισημερινού μέσω X (του πρώην Twitter).

Άλλοι εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους υποψήφια για το κοινοβούλιο και δύο αστυνομικοί, τραυματίστηκαν στην επίθεση, πρόσθεσε η εισαγγελία.

Το Movimiento Construye, το κόμμα του εκλιπόντα, ανέφερε πως τα γραφεία του στην πρωτεύουσα υπέστησαν επίθεση ενόπλων, χωριστό συμβάν.

Η παράταξη πρόσθεσε μέσω X πως πρόσφατα είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανασταλούν οι κομματικές συγκεντρώσεις λόγω της πολιτικής βίας, μετά τη δολοφονία του δημάρχου στη Μάντα τον Ιούλιο. Όμως ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο είχε εναντιωθεί στην ιδέα, εκτιμώντας πως «το να σιωπήσουμε και να κρυφτούμε όταν εγκληματίες δολοφονούν πολίτες και κρατικούς λειτουργούς θα ήταν δειλία».

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο κατατασσόταν στη δεύτερη θέση ως προς τις προθέσεις ψήφου, συγκέντρωνε από 7,5 ως 13%, πίσω από τη δικηγόρο Λουίσα Γκονσάλες (26,6%), την υποψήφια της παράταξης του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Ραφαέλ Κορέα.

«Είμαι αγανακτισμένος και σοκαρισμένος εξαιτίας της δολοφονίας του υποψηφίου για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο», τόνισε ο πρόεδρος Λάσο μέσω X. «Θέλω να σας διαβεβαιώσω πως το έγκλημα αυτό δεν θα μείνει ατιμώρητο», συνέχισε.

«Το οργανωμένο έγκλημα το παρατράβηξε, όμως θα αντιμετωπίσει το πλήρες βάρος του νόμου», υποσχέθηκε.

Ο κ. Λάσο, δεξιός πρώην τραπεζίτης, συγκάλεσε εκτάκτως αργά το βράδυ σύσκεψη με αξιωματούχους αρμόδιους για την ασφάλεια.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ισημερινός, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, πλήττεται από κύμα βίας αποδιδόμενο σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά.

Εν μέσω προεκλογικής διαδικασίας, δολοφονήθηκαν δήμαρχος και υποψήφιος για το κοινοβούλιο. Ενώ πριν από τις δημοτικές εκλογές του Φεβρουαρίου, είχαν δολοφονηθεί δυο υποψήφιοι.

Η πρόεδρος του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE), η Ντιάνα Αταμαΐντ, κατήγγειλε χθες Τετάρτη πως μέλη του θεσμού, που είναι αρμόδιος για την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας, έχουν δεχτεί απειλές κατά της ζωής τους.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στον Ισημερινό σχεδόν διπλασιάστηκε το 2022 σε σύγκριση με το 2021, ανήλθε σε 25 ανά 100.000 κατοίκους — πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της χώρας.

Σε απόλυτους αριθμούς, δολοφονήθηκαν 4.603 άνθρωποι, έναντι 2.115 μια χρονιά νωρίτερα.

?? SHOCKING BREAKING NEWS: Fernando Villavicencio HAS BEEN SHOT IN THE HEAD AND KILLED ??



He was the leading Right Wing candidate for President of Ecuador!



WOKE PEOPLE TOOK THIS MAN AWAY FROM HIS FAMILY OVER A DAMN ELECTION… PURE EVIL!!! pic.twitter.com/tdtWpAR2gT — Matt Wallace (@MattWallace888) August 10, 2023

«Μέθοδος των sicarios»

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Universo, ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο δολοφονήθηκε «με τη μέθοδο των sicarios», των πληρωμένων εκτελεστών συμμοριών, «με τρεις σφαίρες στο κεφάλι».

Ο γιατρός Κάρλος Φιγκερόα, φίλος του θύματος, που βρισκόταν επιτόπου όταν δολοφονήθηκε, είπε πως άκουσε περίπου τριάντα πυροβολισμούς.

Η αστυνομία προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη στον τόπο της επίθεσης, καθώς κατάπληροφορίες που διέρρευσαν στον Τύπο φαίνεται πως είχε επίσης τοποθετηθεί βόμβα.

Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Βιγιαβισένσιο είχε αναφερθεί σε απειλές εναντίον του ιδίου και της ομάδας του, από φερόμενο ως αρχηγό συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά και βρίσκεται το τρέχον διάστημα στη φυλακή.

«Παρά τις νέες απειλές, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε (...) για τον Ισημερινό μας», είχε τονίσει ο υποψήφιος μέσω X, διευκρινίζοντας πως δέχθηκε «σοβαρή απειλή» από «τον λεγόμενο Φίτο», επικεφαλής της συμμορίας «Λος Τσονέρος».

Όταν ήταν πρόεδρος της επιτροπής φορολογικών υποθέσεων στο κοινοβούλιο, που διέλυσε ο κ. Λάσο τον Μάιο, ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο έκανε συχνά καταγγελίες για υποθέσεις διαφθοράς, όπως και όταν ήταν δημοσιογράφος.

Ήταν σφοδρός επικριτής του πρώην προέδρου Κορέα και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του άλλοτε αρχηγού του κράτους.

Ο κ. Κορέα σχολίασε τη δολοφονία του πολιτικού του αντιπάλου μέσω X, τονίζοντας πως ο Ισημερινός «έχει μετατραπεί σε αποτυχημένο κράτος», εκφράζοντας «αλληλεγγύη και συλλυπητήρια στην οικογένειά του» και προσθέτοντας «αυτοί που επιδίωκαν να σπείρουν ακόμα περισσότερο μίσος με αυτή τη νέα τραγωδία ελπίζω να συνειδητοποιήσουν πως το μόνο που θα πετύχουν είναι να μας καταστρέψουν».

Η Λουίσα Γκονσάλες, η υποψήφια πρόεδρος της παράταξης του κ. Κορέα, ανέφερε από την πλευρά της πως η δολοφονία «μας βυθίζει όλους στο πένθος», εκφράζοντας επίσης «αλληλεγγύη στην οικογένειά του».

Ισημερινός: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε μετά τη δολοφονία προεδρικού υποψηφίου

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 60 ημέρες κηρύχθηκε στον Ισημερινό μετά τη δολοφονία, χθες, Τετάρτη, ενός υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές, ανακοίνωσε ο αρχηγός του κράτους Γκιγέρμο Λάσο, ενώ η ημερομηνία των εκλογών παραμένει η 20η Αυγούστου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί αυτή τη στιγμή σε όλη την εθνική επικράτεια για να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών, την ηρεμία της χώρας και τις ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές της 20ης Αυγούστου», ανέφερε ο πρόεδρος του Ισημερινού σε κοινή δήλωσή του με την επικεφαλής του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου Ντιάνα Αταμαΐντ, που μεταδόθηκε από το YouTube.

Η Αταμαΐντ δήλωσε από την πλευρά της πως «η ημερομηνία των εκλογών παραμένει η 20η Αυγούστου, σύμφωνα με τη νόμιμη συνταγματική εντολή».

Ειδήσεις σήμερα

Παξοί: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στο λιμάνι

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία 29χρονου: Ξεκινούν οι απολογίες των χούλιγκαν - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup