Ευχές Μινόγκ στην Μαντόνα για ταχεία ανάρρωση

Το μήνυμα συμπαράστασης της Κάιλι Μινόγκ στη Μαντόνα μετά την περιπέτεια υγείας της!

Η Κάιλι Μινόγκ έστειλε εγκάρδιο μήνυμα στη Μαντόνα, μετά το πρόσφατο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και την εισαγωγή της στην εντατική.

Το μήνυμα συμπαράστασης ήρθε υπό το φως της πρόσφατης παραμονής της τραγουδίστριας του «Like A Virgin» στο νοσοκομείο, λόγω «σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης», που την οδήγησε σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Την είδηση ανακοίνωσε ο επί χρόνια μάνατζέρ της Γκάι Όσεαρι και η 64χρονη ποπ σταρ αναγκάστηκε να αναβάλει μια σειρά από σόου λόγω ανησυχίας για την υγεία της.

Σε δηλώσεις της στην Ε! η Κάιλι Μινόγκ είπε ότι συμπάσχει μαζί της και θέλει να ενώσει τη φωνή της μαζί με εκείνες όλων των θαυμαστών για να ευχηθεί στη Μαντόνα «ταχεία ανάρρωση».

«Συμπάσχω όσους κάνουν περιοδείες, αλλά ειδικά τις γυναίκες που κάνουν περιοδείες. Νομίζω ότι είναι λίγο περισσότερη δουλειά για εμάς και μας επιβαρύνει συνολικά» αποκάλυψε στη συζήτηση. «Σίγουρα θα πάρω το εισιτήριό μου και θα πάω να δω τη Μαντόνα όταν επιστρέψει στις συναυλίες» ανέφερε.

