Νέα Φιλαδέλεια - Γκάλης: Η ανάρτηση για το πραγματικό νόημα του αθλητισμού

Τι είπε ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ για τον υγιή πρωταθλητισμό και την ευγενή άμιλλα, αλλά και για τη βία των οπαδών

Ένα απόλυτα συγκινητικό σχόλιο με αφορμή τη φιλία του με τους παίκτες της Ολύμπια Μιλάνο, ουσιαστικά όμως με σαφή αναφορά στο ζήτημα της οπαδικής βίας, ανέβασε ο Νίκος Γκάλης στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

«Η αθλητική αντιπαλότητα γεννά μόνο σεβασμό και μακροχρόνιες φιλίες, όχι βία και εγκληματικές ενέργειες», σημειώνει ο "θρύλος" του μπάσκετ και στο τέλος ευχαριστεί την Ολίμπια Μιλάνο με αφορμή δική της ανάρτηση στην οποία τον συγχαίρει για την τιμή που του επεφύλασσε η ΕΟΚ προ ημερών με τη φανέλα του στην οροφή του ΟΑΚΑ.

«Ευχαριστώ φίλοι μου στο Μιλάνο», καταλήγει χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας την άλλοτε Τρέισερ Μιλάνο, τα παιχνίδια της οποίας με τον «Αυτοκράτορα» Άρη έγραψαν ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η αθλητική αντιπαλότητα γεννά μόνο σεβασμό και μακροχρόνιες φιλίες, όχι βία και εγκληματικές ενέργειες.

Ευχαριστώ φίλοι μου στο Μιλάνο.#nickgalis #basketball #basketballneverstops #greekbasketball #greece #greece???? pic.twitter.com/CtwydQWT4B

— Nick Galis (@NickGalis6) August 9, 2023

