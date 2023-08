Πολιτισμός

Υπουργείο Πολιτισμού: Επιχορηγήσεις 2000000 ευρώ σε επαγγελματικά σχήματα Θεάτρου

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ, υποβλήθηκαν συνολικά 219 προτάσεις από φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο του θεάτρου.

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 2.000.000 ευρώ, μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ, στις 7 Φεβρουαρίου 2023, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας Επαγγελματικών Σχημάτων Θεάτρου με σκοπό την υλοποίηση Θεατρικών Παραγωγών, Φεστιβάλ, Περιοδειών και Εκδηλώσεων Θεάτρου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου αποτελούμενη από τους Δρ. 'Αννα Σταυρακοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεατρολογίας, Τμήμα Θεάτρου, ΑΠΘ), Δρ. Αμαλία Κοντογιάννη (Δρα Θεατρολογίας / Προϊσταμένη του Τμήματος Καλλιτεχνικού Έργου και Δραματολογίου του ΚΘΒΕ), Νίκο Ορφανό (Ηθοποιό, Σκηνοθέτη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης), Γαβριέλλα - Πηνελόπη Τριανταφύλλη (Διευθύντρια Προγραμματισμού και Παραγωγής, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος), Έλενα Πέγκα (Συγγραφέα, σκηνοθέτη), Τώνη Λυκουρέση (Σκηνοθέτη), Σοφία Παντουβάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδυματολογίας, Aalto University και Σκηνογράφο) και Μάριο Κωστάκη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟ, γνωμοδότησε θετικά υπέρ της επιχορήγησης και παραχώρησης αιγίδας κατά περίπτωση σε 91 φορείς.

