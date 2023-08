Αθλητικά

Άρης - Ντινάμο Κιέβου: Ο Πάλμα σκόραρε και σήκωσε φανέλα για τον 29χρονο Μιχάλη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνησε το μήνυμα της ΠΑΕ Άρης στον φωτεινό πίνακα του γηπέδου πριν από την έναρξη του αγώνα προς τιμήν του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη που ανέφερε «Καλό ταξίδι Μιχάλη» και συνοδευόταν με την φωτογραφία του.

-

Πραγματοποιώντας μια μεστή εμφάνιση, ο Άρης επιβλήθηκε με 1-0 της Ντιναμό Κιέβου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τον Γ' προκριματικό γύρο του UEFA Europa Conference League. Το μοναδικό τέρμα σημείωσε με εύστοχο πέναλτι ο Λουίς Πάλμα στο 69ο λεπτό, μην ομάδα του Απόστολου Τερζή να αποκτά προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στο Βουκουρέστι.

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους γηπεδούχους, με τον Μάρτιν Μοντόγια, λίγα 24ωρα έπειτα από τη μεταγραφή του στον Άρη, να δοκιμάζει στο 3' με το δεξί εκτός περιοχής αλλά να αστοχεί. Εννέα λεπτά αργότερα, οι Θεσσαλονικείς είχαν διπλή ευκαιρία, με τον Γκιόργκι Μπούχσαν να αποκρούει το σουτ του Φράνκο Φεράρι κι εν συνεχεία ο Ζαν Ζιλ Εμβοντό να αστοχεί με το αριστερό από πλεονεκτική θέση.

Η καλύτερη στιγμή, πάντως, για τον Άρη, χάθηκε στο 24', όταν από σέντρα του Πάλμα και... τσαφ των αμυντικών, ο Νταβίντ Μόμπεργκ Κάρλσον σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Βλάντισλαβ Ντούμπιντσακ και πέρασε πάνω από τα δοκάρια του ανήμπορου να αντιδράσει Μπούχσαν. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με αξιόλογη φάση των Ουκρανών, που συνδυάστηκαν όμορφα, αλλά το σουτ του Αντρέι Γιαρμολένκο βρήκε σε αντίπαλο κι ο Χουλιάν Κουέστα αντέδρασε πρώτος μπλοκάροντας την μπάλα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με το καλό, μα άστοχο σουτ του Λορέν Μορόν, με τον Άρη να σπαταλά τεράστια ευκαιρία στο 65'. Η σέντρα από τα αριστερά βρήκε αφύλακτο τον Βλάντιμιρ Νταρίντα στο πίσω δοκάρι, αλλά ο Μπούχσαν εξ επαφής έδιωξε σε κόρνερ την κεφαλιά του Τσέχου. Από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Φαμπιάνο Λέισμαν πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο απλωμένο χέρι του Ολεξάντρ Σιρότα, με τον Τζάρεντ Γκαβάν Τζιλέτ να καταλογίζει το πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε εύστοχα ο Πάλμα για το 1-0 στο 69', με τον άσο από την Ονδούρα να πανηγυρίζει με φανέλα με τον νούμερο 29 και το όνομα του αδικοχαμένου φίλου της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσούρη.

Η εξαιρετική συνεργασία των παικτών της Ντιναμό στο 75', κατέληξε στο σουτ με το αριστερό του Σαπαρένκο, έπειτα από στρώσιμο του Ολαμπιράν Μπενίτο, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κουέστα. Πέντε λεπτά μετά, από ωραία εκτέλεση φάουλ του Ρόλαντ Ματαρίτα, ο Φαμπιάνο με προβολή δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά.

Κι αφού ο Κουέστα σταμάτησε με το ένα χέρι στο 89' το εξ επαφής πλασέ του Γιαρμολένκο κι ο Τζόναθαν Μενέντεζ απέτυχε προ κενής εστίας στις καθυστερήσεις να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, τα πάντα τελείωσαν. Ο Άρης έβαλε υποθήκη πρόκρισης επί της Ντιναμό Κιέβου, ωστόσο τα πάντα θα κριθούν στον επαναληπτικό στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας.

Υπενθυμίζεται ότι όποια από τις δυο ομάδες πάρει την πρόκριση για τα Play Off της διοργάνωσης, θα βρει μπροστά της το νικητή του ζευγαριού Μπεσίκτας (Τουρκία) – Νέφτσι Μπακού (Αζερμπαϊτζάν).

Διαιτητής: Τζάρεντ Γκαβάν Τζιλέτ (Αυστρία)

Κίτρινες: Εμβοντό, Μοντόγια, Φαμπιάνο, Μενέντεζ, Φεράρι - Τίμτσικ, Σαπαρένκο.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Μοντόγια, Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο, Φεράρι, Τζούρασεκ (58' Ρουπ), Εμβοντό, Νταρίντα (81' Πάβιτσιτς), Κάρλσον (58' Μενέντεζ), Πάλμα (76' Ματαρίτα), Μορόν.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Μιρτσέα Λουτσέσκου): Μπούχσαν, Τίμτσικ, Ποπόφ, Σιρότα, Ντούμπιντσακ, Γιαρμολένκο, Σίντορτσουκ (82' Μπράζκο), Σαπαρένκο (81' Σεπέλιεφ), Καμπάγιεφ (82' Βολόσιν), Μπουγιάλσκι, Μπενίτο.

Ιδιαίτερο μήνυμα της ΠΑΕ Άρης στον φωτεινό πίνακα του γηπέδου πριν από την έναρξη του αγώνα προς τιμήν του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη που ανέφερε «Καλό ταξίδι Μιχάλη» και συνοδευόταν με την φωτογραφία του.

Ειδήσεις σήμερα

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup