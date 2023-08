Κοινωνία

Ικαρία - Πνιγμός 11χρονου: μπλεγμένος σε δίχτυα βρέθηκε ο γιος του ηθοποιού

Ανείπωτη τραγωδία δτην Ικαρία με τον θάνατο από πνιγμό του 11χρονου γιου ηθοποιού.

Ακόμη ένα τραγικό περιστατικό πνιγμού ανήλικου, αυτή τη φορά στην Ικαρία, συγκλονίζει.

Πιο συγκεκριμένα, ένα 11χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του στους Φούρνους Ικαρίας, Το γεγονός, βύθισε στο πένθος τον ηθοποιό, Οδυσσέα Σταμούλη, καθώς πρόκειται για τον γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του ηθοποιού, βρισκόταν για διακοπές μαζί με την μητέρα του στους Φούρνους Ικαρίας, από όπου η ίδια κατάγεται.

Το παιδί έφυγε το μεσημέρι από το σπίτι για να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Ωστόσο, η ώρα περνούσε και το παιδί δεν επέστρεφε.

Η μητέρα του ανησύχησε και στις 6:30 το απόγευμα ειδοποίησε τις αρχές. Λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι της για το παιδί.

Ο 11χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από τη θάλασσα μπλεγμένος σε δίχτυα ψαράδων.

Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια, είτε το παιδί να μπλέχτηκε στα δίχτυα και να μην μπορούσε να βγει στην επιφάνεια να πάρει ανάσα, είτε να έχασε τις αισθήσεις του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ενώ κολυμπούσε και στη συνέχεια να παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα μέχρι τα δίχτυα.

