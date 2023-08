Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: “Γέφυρα ζωής” για διασωληνωμένο 48χρονο

Πώς η ξαφνική επιδείνωση της υγείας σου ασθενούς, έκανε επιβεβλημένη τη διακομιδή του σε προηγμένη ΜΕΘ.

-

Επείγουσα αεροδιακομιδή 48χρονου ασθενή στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, από το νοσοκομείο Καλύμνου. Η υγεία του 48χρονου από τη Κάλυμνο επιδεινώθηκε ραγδαία με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί τρεις ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο της Καλύμνου.

Σύμφωνα με τους γιατρούς την Τετάρτη 9 Αυγούστου, το απόγευμα η κατάσταση της υγείας του 48χρονου επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κρήτης.

Σε χρόνο ρεκόρ οργανώθηκε η αεροδιακομιδή του ασθενή με τον 48χρονο να βρίσκεται πλέον διασωληνωμένος σε καταστολή στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.

Η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με τους γιατρούς της ΜΕΘ Αγίου Νικολάου χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με το προσωπικό της μονάδας να δίνει μάχη με το χρόνο για κρατηθεί στη ζωή ο ασθενής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει σοβαρό χρόνιο νόσημα.

Το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου παίζει κομβικό ρόλο στο Ανατολικό Αιγαίο. Συχνά φιλοξενεί σοβαρά περιστατικά που χρήζουν άμεσης επέμβασης ή μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν είναι λίγες οι φορές που αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά και παρά τις σοβαρές ελλείψεις σε έμψυχο υλικό, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου έδωσε και κέρδισε δύσκολες μάχες σώζοντας ζωές.

Πηγή: neakriti.gr

