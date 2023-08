Κοινωνία

Φωτιά στην Κάρυστο - Στη "μάχη" και τα εναέρια

Σε ποια περιοχή επελαύνει η φωτιά, ποια τα μέσα πυρόσβεσης που ενεργοποιήθηκαν και ποια η απόσταση του μετώπου από κατοικημένες περιοχές.

Νέα μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Εύβοια. στο δήμο Καρύστου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη καταπράσινη έκταση μέσα σε χαράδρα στη θέση Ρούκλια προς την περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Καρύστου.

«Είναι δύσκολο να προσεγγίσουν επίγειες δυνάμεις, έχουμε ζητήσει εναέρια μέσα», είπε στην τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα της περιοχής evima.gr ο διοικητής της Πυροσβεστικής Εύβοιας, Κωνσταντίνος Ψαρρός.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 8 μποφόρ.