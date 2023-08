Κοινωνία

Πύλος: Μεγάλη επιχείρηση για το ιστιοφόρο με τους εκατοντάδες μετανάστες

Οι αρχές ενημερώθηκαν μέσω του 112, με τους μετανάστες που ζήτησαν βοήθεια να δηλώνουν ότι στο σκάφος επιβαίνουν περίπου 100 άτομα.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό για ιστιοφόρο με δεκάδες μετανάστες που εξέπεμψε SOS ανοιχτά της Πύλου. Οι αρχές ενημερώθηκαν μέσω του 112, με τους μετανάστες που ζήτησαν βοήθεια να δηλώνουν ότι στο σκάφος επιβαίνουν περίπου 100 άτομα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού



"Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή περί τα 43 ν. μ. νοτιοδυτικά Πύλου υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Ειδικότερα, το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ ενημερώθηκε πρωινές ώρες σήμερα μέσω 112 για την ύπαρξη σκάφους (α.λ.σ.) σε δυσχερή θέση με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων. Άμεσα δεσμεύτηκαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία, ενώ δόθηκε εντολή σε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα Παράκτιο Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε ένα Αρματαγωγό Π.Ν. να μεταβούν στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή, καθώς και σε εκπαιδευτικό αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας και σε ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπλέον ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού μετέβη από Κοτρώνι στην Καλαμάτα και είναι σε επιφυλακή.

Το ανωτέρω Ι/Φ σκάφος εντοπίστηκε αρχικώς από το Φ/Γ πλοίο “ZIM CHINA'' σημαίας Λιβερίας και από εναέριο εκπαιδευτικό μέσο Π.Α. και ακολούθως και από ελικόπτερο Π.Α.. Στη συνέχεια έτερο παραπλέον πλοίο πρόσδεσε παραπλεύρως το Ι/Φ προς ασφάλιση του και εξακρίβωση για άτομα με τυχόν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης αλλά και παροχής νερού.

Δεν επιβεβαιώθηκε η αρχική πληροφορία ότι το Ι/Φ σκάφος είχε εισροή υδάτων και ότι ήταν σε κίνδυνο. Δηλώθηκε ότι πέντε άτομα έχρηζαν φροντίδας και δύο νοσοκομειακής περίθαλψης. Ακολούθως στο σημείο κατέφθασε το Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για να επιβιβάσει τους ανωτέρω επτά, οι οποίοι αρνήθηκαν την επιβίβαση στο σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δηλώνοντας ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αναμένεται η άφιξη του Παράκτιου Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σκοπό την ασφαλή μετεπιβίβαση των αλλοδαπών και τη μεταφορά τους με ασφάλεια σε λιμένα.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι άνεμοι Β 4 – 5 BF. Τυχόν εξελίξεις θα αναφερθούν με νεότερο Δελτίο Τύπου" αναφέρει η ανακοίνωση.

