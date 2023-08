Κοινωνία

Κύθηρα: Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας από τη θάλασσα

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό με τον πνιγμό του ηλικιωμένου άνδρα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε, από θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, ένας 79χρονος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο των Κυθήρων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το δυσάρεστο περιστατικό συνέβη στην θαλάσσια περιοχή «Φελωτή» Κυθήρων. Προανάκριση διενεργείται απ’ το Β Λιμενικό Τμήμα των Κυθήρων (Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών Λακωνίας).

