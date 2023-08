Οικονομία

ΔΥΠΑ - voucher βιβλίων: Συνεχίζονται από το Σάββατο οι αιτήσεις παρόχων

Αύριο Σάββατο 12 Αυγούστου, στις 10:00 το πρωί, ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για συμμετοχή βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων στο μητρώο παρόχων του προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι πάροχοι μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων.

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που θέλουν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

150.000 voucher με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ

Φέτος αυξήθηκε κατά 25% η αξία της επιταγής (voucher) στα 25 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 voucher με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ, αυξημένο κατά 750.000 ευρώ συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των επιχειρήσεων στον χώρο του βιβλίου.

Με το voucher, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion

