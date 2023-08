Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων

Και οι 30 κατηγορούμενοι, 28 Κροάτες, ένας Έλληνας κι ένας Αλβανός, προφυλακίστηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτών και εισαγγελέα.

Και οι 30 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, πήραν τον δρόμο για τις φυλακές με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτών και εισαγγελέα.

Αρχικά ελήφθη η απόφαση για την προφυλάκιση ενός 27χρονου Έλληνα κι ενός 22χρονου Αλβανού, ενώ στη συνέχει αποφασίστηκε να προφυλακιστούν και οι 28 Κροάτες που απολογήθηκαν.

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι χούλιγκαν υποστήριξαν σε γενικές γραμμές ότι βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια.

Οι απολογίες των 30 πρώτων κατηγορουμένων διεξήχθησαν παράλληλα ενώπιον τριών ανακριτών. Στη διαδικασία συμμετείχαν 3 μεταφραστές με γνώση κροατικών και ένας με γνώση αγγλικών.

