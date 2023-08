Αθλητικά

Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σιτι: Πρεμιέρα με “καυτό” Χάαλαντ οι “Πολίτες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νορβηγός στράικερ ξεκίνησε από εκει που είχε σταματήσεις την περασμένη σεζόν και στο 16’ είχε χτυπήσει ήδη δυο φορές…

-

Με... τριάρα μπήκε στο πρωτάθλημα της φετινής Premier League η κάτοχος του τίτλου, Μάντσεστερ Σίτι (3-0) στην έδρα της Μπέρνλι.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ των «Πολιτών» δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα με το... καλημέρα. Ο Νορβηγός άνοιξε το σκορ στο 4ο λεπτό, όταν ο Ρόδρι του... έστειλε με κεφαλιά την μπάλα μετά τη σέντρα του Ντε Μπρόινε και «ξαναχτύπησε» στο 36ο.

Συγκεκριμένα, μετά το γύρισμα του Ουόκερ, ο Άλβαρες βρήκε τον Χάαλαντ και εκείνος με τρομερό σουτ με-τη-μία δοκάρι και μέσα «έγραψε» το 2-0.

Το τελικό σκορ απέναντι στην ομάδα του Βενσάν Κομπανί, διαμόρφωσε ο Ρόδρι, με τελείωμα από κοντά έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή των νεοφώτιστων.

Όμως, η Σίτι έχασε με τραυματισμό τον Κέβιν Ντε Μπρόινε που αποχώρησε στο πρώτο μέρος. Ντεμπούτο πραγματοποίησαν οι Κροάτες, Κόβατσιτς και Γκβαρντιόλ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αίθριος με μελτέμια το Σάββατο

Φωτιές στη Χαβάη: Εικόνες βιβλικής καταστροφής με δεκάδες νεκρούς

Πατήσια: Φονική συμπλοκή τα ξημερώματα