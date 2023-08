Κόσμος

Κριμαία: Η Ρωσία υποστηρίζει ότι κατέρριψε δεκάδες ουκρανικά drones

Οι αρμόδιες αρχές συγκοινωνιών στην Κριμαία ανέφεραν μέσω Telegram ότι η κίνηση στη Γέφυρα της Κριμαίας ανεστάλη για περίπου δύο ώρες.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν 20 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπολύθηκαν προς την χερσόνησο της Κριμαίας νωρίς σήμερα, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 14 drones, ενώ τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου εξουδετέρωσαν έξι. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιοι ήταν οι στόχοι στις αναφερόμενες αυτές επιθέσεις στην προσαρτηθείσα από τη Ρωσία χερσόνησο.

Ο Σεργκέι Κριτσκόφ, σύμβουλος του διορισμένου από τη Ρωσία κυβερνήτη της Κριμαίας, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας προσπαθούσαν να απωθήσουν επίθεση σε διάφορα σημεία της χερσονήσου.

Οι αρμόδιες αρχές συγκοινωνιών στην Κριμαία ανέφεραν μέσω Telegram ότι η κίνηση στη Γέφυρα της Κριμαίας ανεστάλη για περίπου δύο ώρες από τη 1.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)

