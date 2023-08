Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αγγλία νίκησε την Κολομβία και πέρασε στις “4”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αγγλία νίκησε 2-1 την Κολομβία και πέρασε στα ημιτελικά για τρίτη συνεχόμενη φορά.

-

Το γκολ της Αλέσια Ρούσο στο δεύτερο ημίχρονο (63’) οδήγησε σήμερα (12/8) την Αγγλία σε μια συναρπαστική νίκη με 2-1 στον προημιτελικό επί της Κολομβίας, και στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Η Λόρεν Χεμπ σκόραρε επίσης για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+3), οι οποίες τώρα αντιμετωπίζουν την οικοδέσποινα Αυστραλία-νικήτρια 7-6 στα πέναλτι της Γαλλίας- την Τετάρτη στο Σίδνεϊ για μια θέση στον πρώτο τους τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Κολομβία, η οποία ήταν η ομάδα με τη χαμηλότερη βαθμολογία στην κατάταξη της FIFA και δεν είχε περάσει ποτέ από τη φάση των «16» του τουρνουά, άνοιξε το σκορ (44’) με ένα γκολ από τον Λέισι Σάντος, μπροστά σε 75.784 φιλάθλους στο Stadium Australia.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Ηράκλειο: Βίντεο - ντοκουμέντο με τις κινήσεις εμπρηστή

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας

Πατήσια: Φονική συμπλοκή τα ξημερώματα