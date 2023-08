Κόσμος

Γαλλία: Απειλή για βόμβα στον Πύργο του Άιφελ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απειλή για τοποθέτηση βόμβας στον Πύργο του Άιφελ σήμανε συναγερμό. Εκκενώθηκε το ιστορικό μνημείο και η γύρω περιοχή.

-



Ο Πύργος του Άιφελ και η γύρω περιοχή στη γαλλική πρωτεύουσα εκκενώθηκαν σήμερα προληπτικά, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας, ανέφερε η εφημερίδα Le Parisien, επικαλούμενη αστυνομική πηγή.

Ένας εμπειρογνώμονας εξουδετέρωσης βομβών στάλθηκε στο σημείο, τόνισε η γαλλική εφημερίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας