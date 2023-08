Κόσμος

Ρωσία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε εκπαιδευτική πτήση - Νεκροί οι δύο πιλότοι (βίντεο)

Τεχνική βλάβη η πιθανή αιτία της συντριβής, υποστηρίζει η Μόσχα

Ένα μαχητικό αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης σήμερα στην ρωσική περιοχή Καλίνινγκραντ, με αποτέλεσμα το θάνατο των δύο πιλότων στο αεροσκάφος, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

«Το αεροσκάφος Su-30 συνετρίβη σε ακατοίκητη περιοχή. Η πτήση γινόταν χωρίς πυρομαχικά. Το πλήρωμα του αεροσκάφους σκοτώθηκε», ανέφερε το υπουργείο, τονίζοντας ότι η πιθανή αιτία της συντριβής ήταν τεχνική βλάβη.

A Russian Su-30 aircraft crashed in Kaliningrad region, Russia. The crew died in the crash, Russian media report.



Russian defense ministry reported that the crash was caused by technical malfunction. pic.twitter.com/g5mPYLEubH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 12, 2023

Το Καλίνινγκραντ είναι ένας ρωσικός θύλακας ανάμεσα σε δύο κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, την Πολωνία και τη Λιθουανία, στη Βαλτική Θάλασσα.

