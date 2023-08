Κόσμος

Ισημερινός: Επιχείρηση στις φυλακές με 4000 στρατιώτες και αστυνομικούς

Οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν τα ξημερώματα, επιβαίνοντας σε θωρακισμένα οχήματα, στην φυλακή Νούμερο 8 του Γκουαγιακίλ, όπου είναι φυλακισμένος από το 2011 ο Χοσέ Αντόλφο Μασίας, ή Fito, αρχηγός της συμμορίας "Los Choneros".

Τέσσερις χιλιάδες στρατιώτες και αστυνομικοί συμμετείχαν σήμερα σε επιχείρηση στην φυλακή όπου κρατείται ο Fito, ο αρχηγός της ισχυρότερης συμμορίας του Ισημερινού, τον οποίο ο δολοφονημένος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές είχε κατηγορήσει ότι τον απειλούσε, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Σε φωτογραφία που δόθηκε στην δημοσιότητα από τις αρχές, ο Fitο εμφανίζεται με τα χέρια στο κεφάλι. Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ξαπλωμένος με τα εσώρουχα στο έδαφος μαζί με μία δεκάδα άλλους κρατούμενους.

Ο όνομά του βρίσκεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων του Ισημερινού μετά την δολοφονία την περασμένη τετάρτη το Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, 59 ετών, κεντρώου υποψήφιου για την προεδρία, ο οποίος ερχόταν στην δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 20 Αυγούστου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ο φυλακισμένος αρχηγός της συμμορίας, που εκτίει ποινή κάθειρξης 34 ετών για δολοφονία και εμπόριο ναρκωτικών, είχε απειλήσει να τον σκοτώσει.

Πρώην δημοσιογράφος και μέλος του κοινοβουλίου, ο Φερνάντο Βιγιαβισένσιο είχε κάνει έρευνα για το εμπόριο ναρκωτικών στον Ισημερινό.

Έξι Κολομβιανοί έχουν συλληφθεί για την υπόθεση της δολοφονίας, ενώ ένας τέταρτος σκοτώθηκε από τα πυρά των σωματοφυλάκων του υποψήφιου.

Οι συμμορίες των εμπόρων ναρκωτικών είναι ισχυρές στις φυλακές του Ισημερινού. Περισσότεροι από 430 κρατούμενοι έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες εντός των φυλακών από το 2021. Δεκάδες από αυτούς έχουν διαμελισθεί και τα πτώματά τους έχουν καεί.

